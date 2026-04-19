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Trump firma un ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici: «Posso prenderne un po’ anche io?» – Il video

19 Aprile 2026 - 16:07 Bruno Gaetani
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Il presidente americano scherza con Joe Rogan nello Studio Ovale: «Non ho tempo per essere depresso»

Tra uno scontro con il Papa, una consegna di McDonald’s e la tregua con l’Iran che vacilla, la settimana di Donald Trump si chiude con un annuncio inaspettato. Nella giornata di sabato, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici, che da tempo catturano l’interesse della comunità scientifica per i loro possibili effetti benefici contro depressione, ansia e altri disturbi legate alla salute mentale. «Posso averne anche io?», ha scherzato Trump dopo aver elencato i risultati di uno studio sulle capacità dell’ibogina, apparsa in grado di ridurre dell’80-90% i sintomi della depressione e dell’ansia in un mese. «Non ho tempo per essere depresso. Sapete, se ci si tiene abbastanza impegnati, forse funziona anche quello. È quello che faccio io».

L’annuncio nello Studio Ovale con Joe Rogan

Alle spalle di Trump, all’interno dello Studio Ovale, c’erano il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr e il celebre podcaster di destra Joe Rogan, che di recente ha criticato duramente Trump per la guerra in Iran, andando a rafforzare il coro dei supporter Maga che hanno sollevato dubbi sulle capacità mentali del presidente alla luce degli annunci caotici arrivati nell’ultima settimana. «È una persona fantastica», ha detto Trump proprio a proposito di Joe Rogan. «È un po’ più liberal di me, ma va bene. Ho tanti amici liberal».

L’ordine esecutivo per accelerare la ricerca

L’ordine firmato nelle scorse ore da Trump impone alla Food and Drug Administration, l’ente federale che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, di accelerare i processi di revisione per rendere i farmaci psichedeilci accessibili per tutti i pazienti «idonei», ossia individui affetti da malattie mentali gravi, croniche o potenzialmente letali, specialmente se hanno tentato tutte le terapie convenzionali disponibili senza ottenere risultati. Il provvedimento, inoltre, stanzia 50 milioni di dollari per promuovere la ricerca su queste sostanze. Due in particolari: la psilocibina, contenuta in vari funghi diffusi in tutto il mondo, e l’ibogaina, una sostanza allucinogena tratta dall’iboga, arbusto che cresce nelle foreste pluviali di vari paesi africani.

Foto copertina: EPA/Allison Robbert | Donald Trump all’interno dello Studio Ovale. Alle sue spalle, da sinistra a destra: Marty Makary, segretario all’Alimentazione, Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute, e il podcaster Joe Rogan

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