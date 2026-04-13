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Trump ordina McDonald’s alla Casa Bianca, la richiesta surreale alla rider: «Resti per la conferenza stampa» – Il video

13 Aprile 2026 - 20:15 Anna Clarissa Mendi
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Per la prima volta nella storia, una fattorina ha bussato alla porta dello Studio Ovale consegnando hamburger e patatine al tycoon. La reazione della donna

Tra una bordata a Papa Leone e un annuncio sulla guerra in Iran, Donald Trump si è concesso una pausa pranzo ordinando McDonald’s direttamente alla Casa Bianca, dove per la prima volta nella storia un rider, in questo caso una donna, ha raggiunto lo Studio Ovale per consegnare hamburger e patatine. Una scena già di per sé insolita, che si è fatta ancora più surreale quando – dopo aver ricevuto il suo pasto come un qualsiasi americano – il presidente statunitense ha chiesto alla fattorina di restare al suo fianco per rispondere alle domande dei giornalisti.

La reazione della rider

«Lei è davvero gentile. Le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica!», ha detto il tycoon rivolgendosi alla donna, visibilmente in difficoltà. «Farò qualsiasi cosa lei mi chieda», ha risposto la rider, che è rimasta accanto a Trump per tutta la durata dello scambio con la stampa.

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