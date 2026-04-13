«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social

La nota di Palazzo Chigi arriva al termine di una giornata segnata da polemiche per il comunicato diffuso in mattinata dalla premier dopo il durissimo attacco del presidente statunitense contro il Pontefice

«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra». La nota di Palazzo Chigi arriva al termine di una giornata segnata da polemiche per il comunicato diffuso in mattinata dalla premier Giorgia Meloni dopo il durissimo attacco del presidente statunitense contro Papa Leone, che secondo Trump sarebbe stato eletto proprio grazie a lui e giudicato «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera». Nel primo intervento, pubblicato intorno alle 9 e rilanciato anche sui social, la presidente del Consiglio aveva ringraziato il Pontefice per il suo impegno «a favore della pace», senza però citare direttamente Trump. Un’assenza che molti, tra opposizione e utenti sui social, hanno interpretato come una presa di distanza solo implicita dalle parole del leader Usa.

«A nome mio personale e del governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale», aveva scritto la premier nella nota ufficiale. E poi ancora: «Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio». Proprio sotto quel post si è scatenata la reazione degli utenti, con numerosi commenti che chiedevano una condanna esplicita delle parole di Trump. «Pensavo avessi condannato le parole che ha usato Trump contro il papa», scrive un utente. «Mezza parola su quanto dichiarato da Trump? Una sorta di solidarietà? No?», si legge ancora. E c’è chi aggiunge: «Per un attimo avevo sperato in una presa di distanza dalle dichiarazioni del presidente Usa sul Papa… peccato».

La condanna delle opposizioni

Sulla stessa linea anche le opposizioni, che hanno criticato la mancata citazione diretta del presidente statunitense accusando la premier di ambiguità. «La premier Meloni, “madre, cristiana”, ancora non si è schierata. Forse anche qui “non condanna e non condivide”, come sugli attacchi in Iran che stanno provocando morte, distruzione e danni economici enormi per tutti noi?», ha commentato il leader del M5s Giuseppe Conte. Anche Angelo Bonelli (Avs) è intervenuto duramente: «Mentre augura buon viaggio a Papa Leone XIV, tace vergognosamente sull’attacco e sulla blasfemia di Donald Trump». Più cauta invece la posizione della segretaria del Pd Elly Schlein, che ha evitato un attacco diretto alla premier, limitandosi a ribadire la condanna alle parole di Trump. Il chiarimento serale di Meloni arriva dunque come risposta alle polemiche, esplicitando una posizione che, secondo la presidente del Consiglio, era già contenuta nel messaggio del mattino ma che non era stata percepita come tale.

L’attacco di Trump a Papa Leone

Le polemiche nascono dalle dichiarazioni con cui Donald Trump ha duramente criticato Papa Leone XIV. In un lungo post, il presidente americano lo ha definito «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera», accusandolo di non riconoscere i risultati della sua amministrazione. Trump ha inoltre affermato di preferire «suo fratello Louis perché è totalmente Maga», sostenendo che il Pontefice avrebbe posizioni troppo critiche verso la politica estera statunitense. Nel messaggio, il tycoon ha rivendicato anche le proprie politiche su sicurezza, economia e immigrazione, accusando il Papa di non comprenderne la portata e difendendo le operazioni militari statunitensi.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | La presidente del consiglio Giorgia Meloni durante l’incontro con una delegazione di atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina, Palazzo Chigi, Roma 9 aprile 2026