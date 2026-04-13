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Iran, è il giorno del blocco navale su Hormuz. Ma Teheran non teme nulla. Ghalibaf: «Rimpiangerete il petrolio a 4-5 dollari al gallone» – La diretta

13 Aprile 2026 - 08:39 Stefania Carboni
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Alle 16 ore italiane scatterà il blocco della Marina Usa. Il ministro degli Esteri Araghchi: «Eravamo a un passo dall'intesa con gli Usa, poi richieste mutevoli»

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz».

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