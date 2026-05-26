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Vannacci supera la Lega a Vigevano. Flop per l’ex avvocato di Andrea Sempio

26 Maggio 2026 - 08:33 Alba Romano
massimo lovati candidato sindaco
massimo lovati candidato sindaco
Lovati prende l'1%. Il candidato del generale prende più voti del Carroccio
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La lista di Roberto Vannacci supera la Lega a Vigevano. Nel centro lombardo con più abitanti al voto, la coalizione di centrosinistra è in vantaggio al primo turno. Ha il 35% con Rossella Buratti. Seconda è Forza Italia, che quindi andrà al ballottaggio. Solo terzo è Riccardo Ghia, assessore uscente e candidato della Lega, che qui governa da 16 anni, e di Fratelli d’Italia. Furio Suvilla, candidato di Futuro Nazionale, è arrivato quarto. Domenica 17 maggio Vannacci è arrivato per un bagno di folla in piazza Ducale.

Suvilla è stato cacciato dalla Lega nel 2019. Nella contesa il Carroccio ha candidato due esponenti di grido della comunità islamica. E questo forse ha spinto la lista di Vannacci. Su 48 mila votanti alle urne sono andati la metà. Ora nel ballottaggio i suoi voti saranno decisivi. Flop per Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, appoggiato da Marco Rizzo, ha preso l’1%. Non entrerà in Consiglio comunale.

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