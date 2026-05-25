Simone Venturini conquista Venezia al primo turno. Chi è il preferito di Brugnaro, rivelazione delle comunali 2026

Assessore uscente, 38 anni, cresciuto a Marghera e passato dall’Udc al civismo del sindaco-imprenditore. Per il centrodestra è il segno della continuità

Simone Venturini vede la vittoria al primo turno nella partita per Venezia. Il candidato del centrodestra, in vantaggio nelle proiezioni sulla sfida per Ca’ Farsetti contro Andrea Martella, senatore del Pd e candidato sindaco del campo largo è dato vincitore quando sono state scrutinate metà delle sezioni. Nel conto dei dati reali, con la metà delle sezioni su 256, è dato vincente col 53% dei voti. Secondo la quarta proiezione Rai/Opinio, Venturini era al 51,5%, sopra la soglia che consentiva di evitare il ballottaggio. Ma il segnale è stato chiaro fin dal primo exit poll che dava Venturini nella forchetta per essere eletto al primo turno: il centrodestra è avanti nell’unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata.

Il peso del sindaco uscente

Venezia, dunque, resta almeno per ora nel solco aperto da Luigi Brugnaro. Dopo dieci anni di amministrazione del sindaco-imprenditore, la città sembra orientata a non cambiare campo. E insieme alla continuità, sceglie anche un volto giovane. Venturini, 38 anni, assessore uscente al Turismo, alla Coesione sociale, al Lavoro, allo Sviluppo economico e alle Politiche della residenza, era il candidato designato per raccogliere l’eredità brugnariana. Se il risultato sarà confermato dallo spoglio, per il centrodestra sarà un’investitura piena.

Da Marghera alla giunta

Venturini è nato e cresciuto a Marghera, la parte meno turistica e più operaia della città. Non la Venezia delle cartoline, ma quella della terraferma, dei quartieri popolari, delle fabbriche, del rapporto difficile tra Mestre, porto, centro storico e laguna. È da lì che parte la sua biografia politica. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, entra giovanissimo in Consiglio comunale: nel 2010, a 22 anni, con l’Udc. Poi, con l’arrivo di Brugnaro nel 2015, entra in giunta e diventa uno dei volti dell’amministrazione.

Un profilo democristiano, civico, da amministratore insomma. Prima l’Udc, poi l’esperienza dentro il movimento costruito attorno a Brugnaro. Anche per questo la coalizione sceglie lui: un candidato capace di tenere insieme i partiti del centrodestra, da Fratelli d’Italia alla Lega fino a Forza Italia, e il civismo veneziano che in questi anni ha rappresentato la vera architrave del potere della destra in città. Tant’è che dai numeri che arrivano dallo spoglio ancora in corso e dall’ultima proiezione Opinio, la lista civica in sostegno di Venturini con il 30,9% risulta ampiamente avanti a quelle dei partiti della coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia al 13% e la Lega che si ferma al 4,7%.

Il delfino di Brugnaro

La parola che ha segnato la campagna elettorale è stata una sola: continuità. Venturini ha rivendicato il lavoro fatto, da giovane amministratore cresciuto dentro la macchina comunale. È questo il senso del suo vantaggio. Non solo una conferma per il centrodestra, ma la sopravvivenza del modello Brugnaro oltre Brugnaro. E ora, se il risultato sarà confermato, comincerà la parte più complicata. Perché il nuovo primo cittadino erediterà una città che resta un laboratorio nazionale di contraddizioni. Simbolo italiano del turismo globale, ma anche dello spopolamento dei residenti. La città degli alberghi, degli affitti brevi, delle grandi navi allontanate dalla laguna, del ticket d’accesso, del Mose.

Non è un caso che alcune delle sue deleghe da assessore tocchino proprio alcuni dei nervi scoperti: turismo, politiche della residenza, lavoro, sviluppo economico. Sono i capitoli su cui il centrosinistra ha provato a trasformare il voto in un referendum sul decennio Brugnaro. Senza riuscire a ribaltare il vantaggio del centrodestra.

Il campo largo non sfonda

Per il centrosinistra, infatti, la sconfitta sarebbe pesante. Martella è il candidato di una coalizione larga, costruita attorno al Pd ma allargata al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, alle liste civiche e alle componenti riformiste. Una formula pensata per riportare contendibile una città che per anni era stata amministrata dalla sinistra e che dal 2015 è passata stabilmente agli avversari. La sfida fino all’ultimo sembrava aperta. Ma alla fine il centrodestra potrebbe riuscire a prevalere già al primo turno.

Una vittoria che pesa anche a Roma

E gli echi della vittoria con tutta probabilità arriveranno anche a Roma. Per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è la conferma in una città simbolo, complessa e molto nota anche a livello internazionale. Conferma che al primo turno sarebbe addirittura “miracolosa”, commentano dal comitato di Venturini, viste le tensioni degli ultimi mesi. Dal caso Biennale, con Buttafuoco che ha riaperto il padiglione russo entrando in rotta di collisione con il governo e la commissione europea, al caso Fenice, con la nomina poi tramontata di Beatrice Venezi a direttrice musicale, duramente contestata dagli orchestrali.

Per Brugnaro è la prova che il suo sistema politico non si esaurisce con la fine del suo mandato e non si lascia scalfire dalle polemiche, su cui il centrosinistra puntava per sottolineare il malgoverno della destra. Centrosinistra forse penalizzato da un’altra polemica, quella nata attorno ai candidati bengalesi nelle liste del Pd. Un tema che ha acceso la campagna elettorale della destra, con l’accusa ai dem di inseguire il voto etnico con la promessa della costruzione di una nuova moschea a Mestre.