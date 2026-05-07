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Mamdani in bici con le famiglie newyorkesi nella giornata nazionale della bicicletta – Il video

07 Maggio 2026 - 18:57 Olga Colombano
A New York il sindaco Zohran Mamdani pedala con studenti e famiglie per inaugurare i nuovi 20 chilometri di piste ciclabili a Brooklyn
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In occasione della Giornata nazionale della bicicletta, il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani ha partecipato a una pedalata collettiva insieme a studenti e famiglie lungo le nuove piste ciclabili realizzate a Brooklyn. L’iniziativa, documentata in un video diffuso online, ha rapidamente ottenuto grande visibilità sui social diventando virale. Secondo quanto dichiarato, Mamdani aveva promesso durante la campagna elettorale di ampliare e rendere più accessibili le infrastrutture ciclabili della città. Nei suoi primi 100 giorni di mandato aveva già mostrato l’intenzione di rendere New York più favorevole alla mobilità su due ruote.

La nuova pista ciclabile di Brooklyn

La nuova ciclabile di Brooklyn si estende per quasi 20 chilometri di nuovi percorsi ciclabili. Su queste nuove infrastrutture passa anche il cosiddetto bike bus, ovvero un convoglio di genitori e studenti che ogni giorno la usano per raggiungere la scuola in bicicletta seguendo un percorso condiviso e sicuro. Il piano prevede inoltre, una volta completato, la realizzazione di un bike boulevard, ovvero una strada a priorità ciclabile e pedonale, dove le biciclette e i pedoni hanno la precedenza, pur mantenendo l’accesso ai veicoli locali. «I bike boulevard offrono alle famiglie la tranquillità necessaria per iniziare la giornata nel migliore dei modi, con un tragitto verso la scuola sicuro e agevole», ha dichiarato Mamdani durante l’evento. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione urbana e promozione della mobilità attiva, che Mamdani aveva promesso durante la sua campagna elettorale.

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