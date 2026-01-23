New York, il sindaco Mamdani lancia la rivoluzione del bidet: «Se ne usi uno, non torni più indietro» – Il video

Il primo cittadino progressista vorrebbe installare il sanitario nella residenza ufficiale di Gracie Mansion, nell’Upper East Side

C’è una piccola, sorprendente “rivoluzione” che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di guidare. E non ha a che fare con bilanci o grandi opere, ma con il bidet. Il primo cittadino della Grande Mela vorrebbe infatti installare il sanitario nella residenza ufficiale di Gracie Mansion, nell’Upper East Side. Del resto, ogni sindaco di New York ha lasciato il proprio segno nella storica dimora: Mike Bloomberg, pur preferendo vivere nella sua townhouse privata, autorizzò una profonda ristrutturazione interna. Ed Koch, invece, optò per un barbecue da interno. Al bidet, però, finora non aveva pensato nessuno.

La (mini) rivoluzione culturale

L’iniziativa di Mamdani si colloca all’interno di un cambiamento più ampio: gli americani sembrano infatti sempre meno diffidenti verso nuove abitudini di igiene personale. Secondo un sondaggio della National Kitchen and Bath Association su settecento designer, il 76% dei proprietari di casa oggi cerca wc con funzioni integrate, mentre quasi la metà dei progettisti è convinta che i bidet diventeranno popolari negli Stati Uniti entro tre anni.

E i numeri parlano chiaro. Tushy, azienda di Brooklyn fondata nel 2015, ha già venduto due milioni di pezzi sul mercato americano. Il ceo Justin Allen ha raccontato al New York Times il cambio di mentalità: «All’inizio i bidet erano considerati un lusso bizzarro e fuori portata. Poi ne provi uno, e improvvisamente tutto il resto ti sembra meno pulito». L’idea del sindaco ha raccolto consensi inattesi, compreso quello di Caroline Rose Giuliani, figlia dell’ex sindaco Rudolph Giuliani, che ha commentato con entusiasmo: «Se avessi conosciuto i bidet quando vivevo lì, avrei fatto esattamente la stessa cosa».

Foto copertina: ANSA/EPA/SARAH YENESEL | Il sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa nel distretto del Queens a New York, Stati Uniti, 7 gennaio 2026