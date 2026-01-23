Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ESTERINew YorkUSAVideoZohran Mamdani

New York, il sindaco Mamdani lancia la rivoluzione del bidet: «Se ne usi uno, non torni più indietro» – Il video

23 Gennaio 2026 - 19:36 Anna Clarissa Mendi
embed
mamdani-bidet-rivoluzione
mamdani-bidet-rivoluzione
Il primo cittadino progressista vorrebbe installare il sanitario nella residenza ufficiale di Gracie Mansion, nell’Upper East Side

C’è una piccola, sorprendente “rivoluzione” che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di guidare. E non ha a che fare con bilanci o grandi opere, ma con il bidet. Il primo cittadino della Grande Mela vorrebbe infatti installare il sanitario nella residenza ufficiale di Gracie Mansion, nell’Upper East Side. Del resto, ogni sindaco di New York ha lasciato il proprio segno nella storica dimora: Mike Bloomberg, pur preferendo vivere nella sua townhouse privata, autorizzò una profonda ristrutturazione interna. Ed Koch, invece, optò per un barbecue da interno. Al bidet, però, finora non aveva pensato nessuno.

La (mini) rivoluzione culturale

L’iniziativa di Mamdani si colloca all’interno di un cambiamento più ampio: gli americani sembrano infatti sempre meno diffidenti verso nuove abitudini di igiene personale. Secondo un sondaggio della National Kitchen and Bath Association su settecento designer, il 76% dei proprietari di casa oggi cerca wc con funzioni integrate, mentre quasi la metà dei progettisti è convinta che i bidet diventeranno popolari negli Stati Uniti entro tre anni.

E i numeri parlano chiaro. Tushy, azienda di Brooklyn fondata nel 2015, ha già venduto due milioni di pezzi sul mercato americano. Il ceo Justin Allen ha raccontato al New York Times il cambio di mentalità: «All’inizio i bidet erano considerati un lusso bizzarro e fuori portata. Poi ne provi uno, e improvvisamente tutto il resto ti sembra meno pulito». L’idea del sindaco ha raccolto consensi inattesi, compreso quello di Caroline Rose Giuliani, figlia dell’ex sindaco Rudolph Giuliani, che ha commentato con entusiasmo: «Se avessi conosciuto i bidet quando vivevo lì, avrei fatto esattamente la stessa cosa».

Foto copertina: ANSA/EPA/SARAH YENESEL | Il sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa nel distretto del Queens a New York, Stati Uniti, 7 gennaio 2026

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

2.

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»

3.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

4.

A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

5.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

leggi anche
Trump Coakley
ESTERI

Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa. Tregua coi vescovi sui migranti?

Di Diego Messini
ESTERI

Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video

Di Alba Romano
ESTERI

Zohran Mamdani giura (sul Corano) come sindaco di New York: «Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare» – Il video

Di Diego Messini
trump-mamdani-fascista
ESTERI

«Pensa ancora che Trump sia fascista?». Mamdani prova a spiegarsi e lui lo aiuta: «Tranquillo, puoi rispondere “sì”» – Il video

Di Bruno Gaetani
trump-mamdani-incontro-ny
ESTERI

«Aiuterò Mamdani a realizzare i suoi sogni», Trump riceve alla Casa Bianca il neoeletto sindaco di New York: «Andremo d’accordo»

Di Anna Clarissa Mendi