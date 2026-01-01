Ultime notizie CapodannoEsplosioniJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Zohran Mamdani giura (sul Corano) come sindaco di New York: «Dimostreremo al mondo che la sinistra sa governare» – Il video

01 Gennaio 2026 - 21:55 Diego Messini
Il 34enne democratico s'insedia alla guida della Grande Mela di fronte a migliaia di sostenitori entusiasti

«Molti ci osserveranno. Vogliono sapere se la sinistra è in grado di governare. Vogliono sapere se i problemi che li affliggono possono essere risolti. Daremo l’esempio al mondo». Lo ha detto Zohran Mamdani parlando di fronte ad una folla esultante di migliaia di persone in occasione del suo insediamento come nuovo sindaco di New York. Mamdani ha prestato giuramento sulla scalinata del municipio nelle mani del senatore Bernie Sanders. Presente anche l’altra “star” della sinistra democratica Usa, la deputata Alexandria Ocasio Cortez. «A partire da oggi, governeremo in modo ampio e audace. Potremmo non sempre avere successo, ma non saremo mai accusati di mancare del coraggio di provarci», ha proseguito Mamdani, che al suo arrivo con la moglie Rama è stato accolto come una star, con una lunga standing ovation. «A coloro che insistono sul fatto che l’era del grande governo sia finita, ascoltatemi bene: il Comune non esiterà più a usare il suo potere per migliorare la vita dei newyorkesi», ha promesso.

Il giuramento sul Corano e il luogo simbolo

Mamdani, eletto con una netta quanto sorprendente maggioranza nel voto dello scorso 4 novembre, entra oggi di fatto nella storia da diversi punti di vista: primo sindaco musulmano e di origine sud-asiatica di New York, è anche il primo a prestare giuramento sul Corano nella città che ospita la più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. Già poco dopo la mezzanotte di Capodanno, in realtà, Mamdani aveva prestato giuramento in un luogo quanto mai atipico e simbolico, una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio. Simbolici anche il funzionario e la location scelti per il rito privato, cui ha partecipato solo una ventina di persone, tra cui la moglie Rama Duwaji e i genitori: la procuratrice generale di Ny, Letitia James, nota antagonista di Donald Trump, e una stazione della metropolitana in stile Beaux-Arts, abbandonata ma di grande impatto estetico, «a testimonianza dell’importanza del trasporto pubblico per la vitalità, la salute e l’eredità della nostra città». Migliaia di persone, invece, hanno assistito al giuramento «ufficiale» del pomeriggio sui gradini di City Hall.

