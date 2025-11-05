Chi è Rama Duwaji, la moglie del nuovo sindaco di New York: le origini, il lavoro come illustratrice, le battaglie sociali condivise con Mamdani

I due si sono conosciuti su un'app di incontri. Duwaji ha curato il poster elettorale del marito. A 28 anni è la più giovane first lady di sempre a New York

Con i suoi 34 anni, il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani è il primo cittadino più giovane che la città abbia avuto in oltre un secolo. Lo stesso primato spetta anche alla moglie, la 28enne Rama Duwaji, prima “first lady” della Grande Mela appartenente alle Gen Z. Freschi di matrimonio, celebrato nel febbraio 2025 nel municipio di Manhattan, Mamdani e Duwaji si sono conosciuti quattro anni fa su Hinge, popolare app di incontri, e hanno annunciato il loro fidanzamento nell’ottobre 2024 su Instagram. Poco dopo, Mamdani ha lanciato la sua campagna per le elezioni del sindaco. Ieri, nel suo discorso dopo la vittoria, l’ha ringraziata così: «Non c’è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento».

Chi è Rama Duwaji

Nata nel 1997 a Houston, in Texas, da genitori musulmani di origine siriana, Rama Duwaji è cresciuta tra gli Stati Uniti e i Paesi arabi del Golfo Persico, dove la famiglia si è trasferita durante la sua infanzia. La ragazza è poi rientrata in Virginia, dove ha terminato l’università e intrapreso la professione di illustratrice. «Rama non è solo mia moglie, è un’incredibile artista che merita di essere conosciuta per quello che fa», ha detto di lei il marito e, in effetti, i temi dei due in parte coincidono. In questi mesi di campagna elettorale, Duwaji non è comparsa quasi mai al fianco del marito nei comizi, né nei suoi post sui social. La giovane donna però non ha mai smesso di mostrare su Instagram le sue opere, spesso dedicate alla causa palestinese e in linea con le critiche di Mamdani al governo israeliano. La mano di Duwaji è dietro anche all’immagine del marito, diffusa e ripubblicata ovunque a New York in questi mesi. La grafica del poster che lo ritrae è stata coordinata da lei, la scelta dei colori e il font delle scritte sono passati per la sua approvazione.

Il ruolo di Rama Duwaji al fianco del marito Zohran Mamdani

Discreta ma presente, concentrata sulle proprie battaglie (anche ma non direttamente politiche), Rama Duwaji ha già mostrato il modo in cui, almeno per ora, starà accanto al marito nell’importante incarico che lo attende. Riservata senza mai diventare secondaria, Duwaji ha dato il suo contributo all’immagine pubblica di una coppia che non ha mai omesso di presentarsi per quello è: social, moderna e multiculturale. Non a caso il loro primo appuntamento è stato in un bar yemenita a Brooklyn, in un’epoca in cui lei nemmeno sapeva che il ragazzo con cui stava uscendo fosse un membro dell’assemblea dello Stato di New York.