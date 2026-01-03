Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video

La scena ricorda da vicino il primo giorno di Roberto Fico come presidente della Camera, anche se allora non ci fu un secondo giorno simile

Il primo giorno di Zohran Mamdani alla guida di New York è iniziato tra i sorrisi dei cittadini e il rumore dei giornalisti, ma senza la tradizionale passerella delle auto blu. La scena ricorda da vicino il primo giorno di Roberto Fico come presidente della Camera, anche se allora non ci fu un secondo giorno simile. Come Mamdani, anche Fico aveva rifiutato l’intervento della scorta e si era recato al lavoro coi mezzi pubblici, con gli agenti costretti a spiegargli che la scelta avrebbe creato problemi. Mamdani, però, ha insistito sul gesto simbolico. Salito sui mezzi pubblici con la sua valigetta, ha stretto mani, scambiato sorrisi e affrontato la città insieme ai cittadini, tra foto e video ripresi dai giornalisti.

Il giuramento di Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, sindaco eletto di New York, ha prestato giuramento a mezzanotte del 31 dicembre, appoggiando la mano su un Corano secolare, segnando così la prima volta nella storia della città in cui il testo sacro islamico viene utilizzato per l’insediamento di un sindaco e sottolineando diversi primati storici per New York. Il democratico 34enne è il primo musulmano, il primo sudasiatico e la prima persona nata in Africa a ricoprire il ruolo di sindaco della città.