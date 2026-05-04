Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz dopo l’annuncio di Trump – La diretta
Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.
L’operazione liberazione di Hormuz
La petroliera colpita
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L’Iran e il cessate il fuoco
«Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Ormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco», ha annunciato su X Ebrahim Azizi, presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. L’alto funzionario iraniano ha avvertito che Teheran considererà qualsiasi ingerenza statunitense nello Stretto di Hormuz come una violazione del cessate il fuoco in vigore, dopo l’annuncio da parte di Donald Trump di un’operazione volta a scortare le navi bloccate nel Golfo.