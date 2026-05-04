Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz dopo l’annuncio di Trump – La diretta

15 mila militari Usa supporteranno l'operazione

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in ​​sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.

L’operazione liberazione di Hormuz

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che avrebbe supportato l’operazione con 15 mila militari statunitensi, oltre 100 velivoli terrestri e navali, navi da guerra e droni. L’operazione mira a «ripristinare la libertà di navigazione per il trasporto marittimo commerciale» attraverso lo stretto, ha affermato il CENTCOM in una dichiarazione. «Il nostro supporto a questa missione difensiva è essenziale per la sicurezza regionale e per l’economia globale, in quanto manteniamo anche il blocco navale», ha dichiarato in un comunicato l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

La petroliera colpita

Poco dopo le dichiarazioni di Trump, l’agenzia britannica per le operazioni marittime ha riferito che una petroliera era stata colpita da proiettili non identificati nello stretto. L’incidente è avvenuto a 78 miglia nautiche a nord di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. L’equipaggio è rimasto illeso. L’Iran ha bloccato quasi tutto il traffico marittimo proveniente dal Golfo, ad eccezione del proprio, per oltre due mesi, causando un’impennata dei prezzi dell’energia. Alcune navi che tentavano di attraversare lo Stretto hanno segnalato di essere state bersagliate da colpi d’arma da fuoco, e l’Iran ha sequestrato diverse altre imbarcazioni. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco navale ai porti iraniani. L’amministrazione Trump ha cercato l’aiuto di altri Paesi per formare una coalizione internazionale al fine di garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto.

L’Iran e il cessate il fuoco

«Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Ormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco», ha annunciato su X Ebrahim Azizi, presidente della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. L’alto funzionario iraniano ha avvertito che Teheran considererà qualsiasi ingerenza statunitense nello Stretto di Hormuz come una violazione del cessate il fuoco in vigore, dopo l’annuncio da parte di Donald Trump di un’operazione volta a scortare le navi bloccate nel Golfo.