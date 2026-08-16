Missili russi contro Kiev, partono 600 droni ucraini su Mosca: distrutto un altro magazzino dell’ecommerce – La diretta

Dopo gli attacchi dell'ultima notte, a fuoco un importante magazzino del colosso russo Wildberries. In Romania intanto, un caccia spagnolo ha abbattuto un drone sospetto

Mosca è stata bersaglio nella notte di un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha parlato di oltre 600 droni che hanno sorvolato la regione, di cui più di 200 abbattuti dalla difesa aerea. Sul territorio sono ancora al lavoro i soccorritori, impegnati a gestire i punti in cui sono caduti i detriti dei droni intercettati, mentre il bilancio provvisorio parla di almeno tre feriti. Nel frattempo, Francia, Germania e Regno Unito starebbero mettendo a punto un format specifico per i futuri negoziati tra Kiev e Mosca, nonostante il Cremlino non abbia finora mostrato particolare interesse ad aderirvi. Secondo quanto scrive il New York Times, che cita cinque funzionari europei, i tre Paesi temono di restare tagliati fuori dai colloqui che il presidente statunitense Donald Trump potrebbe avviare per chiudere il conflitto, e per questo starebbero coordinandosi per garantire all’Europa un posto al tavolo delle trattative.