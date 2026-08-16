Missili russi contro Kiev, partono 600 droni ucraini su Mosca: distrutto un altro magazzino dell’ecommerce – La diretta
Mosca è stata bersaglio nella notte di un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha parlato di oltre 600 droni che hanno sorvolato la regione, di cui più di 200 abbattuti dalla difesa aerea. Sul territorio sono ancora al lavoro i soccorritori, impegnati a gestire i punti in cui sono caduti i detriti dei droni intercettati, mentre il bilancio provvisorio parla di almeno tre feriti. Nel frattempo, Francia, Germania e Regno Unito starebbero mettendo a punto un format specifico per i futuri negoziati tra Kiev e Mosca, nonostante il Cremlino non abbia finora mostrato particolare interesse ad aderirvi. Secondo quanto scrive il New York Times, che cita cinque funzionari europei, i tre Paesi temono di restare tagliati fuori dai colloqui che il presidente statunitense Donald Trump potrebbe avviare per chiudere il conflitto, e per questo starebbero coordinandosi per garantire all’Europa un posto al tavolo delle trattative.
Mosca: tre morti dopo attacchi ucraini in regione di Rostov
Tre persone sono morte e una è rimasta ferita in un attacco con droni nella regione russa di Rostov, nel sud del Paese. Lo ha riferito il governatore della regione, Yury Slyusar, citato dall’agenzia Tass. «La scorsa notte, tre persone sono state uccise a seguito di un attacco aereo contro la regione di Rostov e un’altra è stata ricoverata con ferite», ha scritto Slyusar sul canale Max. Secondo il governatore, nell’attacco ucraino sono stati distrutti oltre 150 droni senza pilota nei cieli di tre città e nove distretti della regione.
Colpito un altro magazzino Wildberries nella regione di Mosca
Nella città di Podolsk, nell’oblast di Mosca, a seguito di un attacco con droni ucraini, si è scatenato un vasto incendio nel più grande magazzino di Wildberries in Russia, il più grande rivenditore online russo. L’area dell’impianto è di oltre 200.000 metri quadrati. Lo riporta il canale Telegram della testata ucraina Ukrainska Pravda, che rilancia alcuni video in cui si vede un’imponente colonna di fumo.
Caccia spagnolo abbatte drone in Romania
Un drone entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l’Ucraina e la Moldavia è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel Paese Nato. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa rumeno. Il drone, proveniente dalla Moldavia, è stato intercettato da un F-18. Il ministero ha segnalato la possibile caduta di detriti in un’area disabitata della regione di Galati, vicino al confine ucraino. Il Paese, con i suoi 19 milioni di abitanti, è diventato uno dei membri della NATO più esposti alle conseguenze della guerra in Ucraina.
L’incidente di oggi si inserisce in una serie di episodi che hanno coinvolto la Romania dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Dal 2023 le autorità di Bucarest hanno segnalato più volte il ritrovamento sul territorio nazionale di frammenti di droni, dopo attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio, situati a ridosso del confine romeno.
Lo scorso mese la Romania aveva abbattuto per la prima volta un drone dall’inizio dell’invasione russa del 2022, dopo che il velivolo era entrato nello spazio aereo nazionale a circa 100 chilometri da Bucarest. L’area orientale del Paese, affacciata sul Mar Nero, è particolarmente esposta perché vicina alle zone ucraine frequentemente colpite dai raid russi.
Episodi analoghi si sono verificati anche in altri Paesi del fianco orientale della Nato, tra cui Polonia e Stati baltici. Venerdì, inoltre, caccia italiani impegnati nella missione di sorveglianza aerea della Nato hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia.
Oltre 600 droni ucraini contro Mosca nella notte
Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno tre persone sono rimaste ferite.
Massiccio attacco di missili dalla Russia: Kiev risponde con i droni
Attacchi russi hanno ucciso una persona e ferito almeno altre sette in Ucraina, hanno dichiarato domenica le autorità, mentre funzionari di Mosca hanno riferito di aver abbattuto più di 130 droni diretti verso la capitale. La Russia ha fatto un uso sempre maggiore di missili a lungo raggio nella sua guerra contro l’Ucraina, mentre Kiev ha risposto con attacchi di droni in profondità nel territorio russo, compresi ripetuti tentativi di colpire la capitale.
Una donna è stata uccisa e sei persone ferite in un attacco combinato di missili balistici e droni a Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il governatore regionale. La città era sotto un “attacco combinato di missili balistici e droni”, ha detto in precedenza su Telegram il capo del consiglio di difesa locale Oleksandr Vilkul, avvertendo i residenti che potrebbero seguire ulteriori ondate.
Le forze russe hanno colpito due siti industriali in città. A Kiev, le autorità hanno emesso un allarme antiaereo poco prima delle 2:00 ora locale, avvertendo di una minaccia di missili balistici. I giornalisti dell’AFP presenti nella capitale hanno udito diverse esplosioni poco dopo. Il sindaco Vitali Klitschko ha dichiarato che Kiev era “sotto attacco missilistico balistico” e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi.
Gli attacchi hanno ferito una persona e provocato incendi in aree non residenziali nei quartieri di Obolonsky e Holosiivskyi della capitale. Anche Kremenchuk, nella regione centrale di Poltava, è stata colpita, hanno riferito funzionari locali, senza fornire dettagli su danni o vittime.
Sul versante russo, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha segnalato un attacco di droni prolungato durante la notte sulla capitale, rilasciando una serie di aggiornamenti nel corso di diverse ore. La difesa aerea ha intercettato più di 130 droni diretti verso la capitale russa. I servizi di emergenza sono stati dispiegati nei luoghi in cui sono caduti detriti, ha detto Sobyanin, aggiungendo che tre persone sono rimaste ferite.
L’Ucraina ha preso di mira sempre più spesso installazioni militari, industriali e logistiche in profondità nel territorio russo, sostenendo che i suoi attacchi siano una risposta ai continui bombardamenti di Mosca contro città e infrastrutture ucraine. La Russia ha continuato a effettuare attacchi quasi quotidiani con missili e droni in tutta l’Ucraina dall’inizio dell’invasione su vasta scala all’inizio del 2022, con aree lontane dalle linee del fronte che vengono frequentemente attaccate.
Esplosioni a Kiev dopo allarme missili balistici
Alcune esplosioni sono state udite a Kiev nella notte dopo che è scattato l’allarme missili balistici nella capitale ucraina. Lo riporta da un giornalista dell’AFP. «Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa!», ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram poco prima delle 3:00 ora locale.