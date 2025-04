Friedrich Merz prepara il nuovo governo tedesco, domani l’annuncio: ecco chi saranno i ministri chiave

A oltre due mesi dalle elezioni il leader Cdu scalpita per insediarsi come Cancelliere: il voto di fiducia al Bundestag è in programma il 6 maggio

Mancano ormai pochi giorni al voto di fiducia che dovrebbe infine insediare come nuovo Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il leader della Cdu uscito vincitore dalle elezioni dello scorso 23 febbraio. Il voto al Bundestag, che darà seguito all’accordo di coalizione con l’Spd, è in programma il prossimo 6 maggio. Ma Merz intende anticipare i tempi e presenterà già domani, lunedì 28 aprile, la squadra dei “suoi” ministri: quelli cioé che esprimerà la Cdu con gli alleati bavaresi della Csu. I media tedeschi oggi anticipano sia i nomi dei prescelti che gli incarichi che dovrebbero andare a ricoprire. Per conoscere i dirigenti socialdemocratici che completeranno la squadra bisognerà attendere invece qualche giorno in più: i nomi Spd saranno resi noti dopo il risultato del referendum interno sull’accordo di coalizione, in programma mercoledì 30 aprile.

La squadra di governo di Merz

Secondo l’emittente NTV, al ministero degli Esteri andrà Johann Wadephul, responsabile esteri dei democristiani. Agli Interni è destinato Alexander Dobrindt della Csu. Il ministero dell’Economia toccherebbe a Katherina Reiche, manager del settore energetico ed ex deputata della Cdu. Karin Prien, dello stesso partito, diventerebbe invece ministra dell’Istruzione, mentre Thorsten Frei è in predicato per diventare ministro della cancelleria. Ricerca, tecnologie e aerospazio sarebbero affidate a Dorothea Baer, della Csu, mentre il sottosegretario alla Cultura dovrebbe essere l’editore Wolfram Weimar. Sul fronte Spd, l’unica certezza pare al momento quella sul segretario del partito Lars Klingbeil, che dovrebbe diventare vicecancelliere e ministro delle Finanze: posizione sempre molto delicata anche per l’impatto sui grandi dossier economici europei.