Angela Merkel, il gelo dopo il trionfo del rivale Merz: «Da lei finora neanche un messaggio»

La rivalità tra i due dura da oltre vent'anni. L'ascesa politica di Merkel a discapito di Merz, che solo ora è riuscito a raggiungere un ruolo di vertice nel partito centrista e nel futuro governo tedesco

Angela Merkel non si è ancora congratulata con il compagno di partito, oltre che storico rivale, Friedrich Merz per la vittoria delle elezioni in Germania. Mentre il leader dei conservatori si muove spedito per dare vita alla Grosse Koalition con i socialdemocratici, Merkel sembra non avergli mandato neanche un messaggio.«Non ho ancora ricevuto le congratulazioni. Ma potrei anche non aver visto il suo messaggio. perché ne ho ricevuti un centinaio», ha detto il futuro cancelliere a un giornalista a Berlino che gli chiedeva di un eventuale dialogo con l’ex Bundeskanzlerin che gli sfilò la guida del partito e del governo oltre vent’anni fa.

La rivalità tra Merz e Merkel

Era il 2002 quando Angela Merkel divenne leader dell’opposizione conservatrice alla camera bassa del Parlamento tedesco, proprio grazie al passo indietro di Merz che all’epoca ricopriva la carica. Fu un momento cruciale dell’ascesa di una leader insolita nella Cdu: donna evangelista dell’ex Ddr in un partito guidato da uomini cattolici della Germania del Sud e dell’Ovest. Merkel tre anni dopo vinse le elezioni e divenne cancelliera della Germania. Carica mantenuta fino al 2021, mentre Merz attendeva paziente fuori dalla politica il suo turno a un ruolo di vertice. Tra i due la frattura non sembra ancora sanata, come testimoniano le critiche dell’ex cancelliera nel suo libro contro l’apertura di Merz, poi ritirata, all’ultradestra all’Afd sull’immigrazione.