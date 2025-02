Elezioni in Germania, i giovani snobbano Verdi e Liberali e votano Sinistra e Afd: la scommessa vinta da Heidi Reichinnek e Alice Weidel

Gli attuali elettori tra i 18 e i 24 anni sono assai diversi da quelli che nel 2021 votarono in massa per Grune e Fdp

Sono soprattutto i giovani elettori ad aver trainato l’inatteso successo della Sinistra (Die Linke) alle elezioni federali in Germania. Il partito di Heidi Reichinnek ha ottenuto il 9% delle preferenze, ma nella fascia 18-24 anni secondo l’analisi dello Spiegel questa percentuale sale al 25% e rende la Sinistra il partito più votato dai giovani. Al secondo posto, nella stessa fascia d’età, c’è l’AfD di Alice Weidel con il 21%. Decisamente più staccati gli altri tre grandi partiti: Cdu-Csu 13%, Spd 12% e Verdi 11%. Questi ultimi, in particolare, sembrano aver perso l’appeal che un tempo erano in grado di esercitare sugli elettori più giovani. Nel 2021 erano loro il partito preferito dagli elettori tra 18-24 anni con il 24% delle preferenze, ma quattro anni più tardi questa percentuale si è più che dimezzata. A perdere consenso tra i giovani sono anche i liberali dell’Fdp, passati dal 20,5% del 2021 al misero 5% di questa tornata elettorale.

Fonte: Der Spiegel

Tra gli anziani stravince la Cdu

I partiti tradizionali e più moderati, ossia la Cdu e la Spd, vanno sempre più forte all’avanzare dell’età degli elettori. Nella fascia over 70, in particolare, i partiti di Merz e Scholz incassano complessivamente il 77% delle preferenze: 42% per la Cdu, 25% per la Spd. Tra gli elettori più anziani crollano invece i consensi di AfD, che si deve accontentare del 10%.

AfD vince con i lavoratori, i Verdi con i più istruiti

Se si guarda all’occupazione, l’estrema destra vede i propri consensi alle stelle tra i lavoratori: 38%, in crescita del 17% rispetto al 2021. Crolla invece la Spd di Scholz che, complici gli scarsi risultati economici del governo in carica, passa dal 26% al 12%. La Cdu torna a essere primo partito tra gli autonomi e i pensionati. I Verdi, invece, fanno affidamento soprattutto agli elettori istruiti: tra i cittadini tedeschi con un livello di istruzione giudicato «alto», il partito ecologista sale al secondo posto (dopo la Cdu) con il 19% delle preferenze.

Foto copertina: EPA/Filip Singer | Un poster di AfD e sullo sfondo un manifesto del candidato della Cdu, Friedrich Merz