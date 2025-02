Germania, verso il governo con la Grosse Koalition? L’ipotesi che esclude l’Afd dopo il boom. I seggi in Parlamento: com’è il nuovo Bundestag

L'assegnazione dei seggi del parlamento tedesco conferma la possibilità di un'alleanza tra i conservatori e i socialdemocratici, che assieme superano di poco la soglia della maggioranza assoluta

In Germania la Grosse Koalition è matematicamente possibile. Lo certifica l’assegnazione dei seggi del Bundestag – il parlamento tedesco – in seguito alle elezioni di domenica. I spianano ufficialmente la strada a un’alleanza tra i cristiani democratici (Cdu-Csu) di Friedrich Merz e i socialdemocratici (Spd). Assieme, i due partiti contano 328 seggi, sufficienti a ottenere la maggioranza assoluta, la cui soglia è fissata a 316. A facilitare l’alleanza che punta a lasciare fuori l’estrema destra di Alternative fur Deutschland (Afd) è stato l’esclusione del parlamento dei liberali (Fdp) di Christian Lindner e del Bsw di Sahra Wagenknecht, che non hanno raggiunto la soglia del 5% alle elezioni di ieri.

La Grosse Koalition senza i Verdi

Avendo meno partiti tra cui ripartire i seggi, quelli che sono riusciti a entrare ne hanno ottenuti di più rispetto a quanti ne avrebbero avuti se Fdp e Bsw avessero superato lo sbarramento. La prospettiva di una coalizione a due è particolarmente rilevante perché dovrebbe permettere al parlamento tedesco di esprimere una maggioranza stabile senza doversi appoggiare ai Verdi, le cui politiche energetiche sono invise alla Cdu. Il vice capogruppo della Cdu, Jens Spahn, ex ministro della Salute del governo di Angela Merkel, si è detto fiducioso alla stampa tedesca: «Dal nostro punto di vista può procedere tutto molto velocemente. Già entro questa settimana si possono tenere le prime consultazioni».

Il Parlamento tedesco dopo le elezioni del febbraio 2025

Questa è la divisione dei seggi al Bundestag: