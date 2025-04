Blackout in Spagna, le ipotesi dell’attacco informatico e del raro fenomeno atmosferico

Gli spagnoli puntano all'attacco informatico, mentre i portoghesi puntano il dito su un problema tecnico in Spagna

Non si conosce ancora con certezza la causa del cosiddetto “apagón”, come viene chiamato il blackout che oggi ha colpito Spagna, Portogallo e sud della Francia. Una delle ipotesi più accreditate, nonostante la grande prudenza sia da parte della politica che dei media spagnoli, è quella di un attacco informatico. Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, è stato il primo a esprimersi con decisione su questa pista, basandosi sui dati forniti dal centro regionale per la sicurezza informatica. Analogamente, l’agenzia stampa spagnola Servimedia riporta che fonti del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sospettano che l’interruzione possa essere stata causata da un attacco informatico, considerando i numerosi cyberattacchi subiti dalla Spagna negli ultimi mesi a causa della sua posizione nei conflitti in Ucraina e Gaza.

L’ipotesi portoghese del raro fenomeno atmosferico

Al contrario, il Centro Nazionale Portoghese per la Sicurezza Informatica (CNCS) ha dichiarato che, al momento, non esistono prove concrete di un attacco informatico. Secondo quanto riportato da El Mundo, l’operatore portoghese REN ha attribuito il blackout a un guasto della rete spagnola, sostenendo che le cause siano legate a un raro fenomeno atmosferico, dovuto a estreme variazioni di temperatura nell’entroterra spagnolo. Secondo REN, si sarebbero verificate oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione (400 kV).

Il precedente italiano, il famoso blackout del 2003

Il blackout che oggi ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia riporta alla memoria quello italiano del 27 e 28 settembre 2003, quando in poche ore il paese precipitò nel buio coinvolgendo circa 56 milioni di persone e un’interruzione elettrica di circa 12 ore nelle zone più colpite. Quella volta, il blackout venne causato da un guasto su una linea elettrica ad alta tensione proveniente dalla Svizzera.