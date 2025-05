Salvini e la porta aperta per Musk: «Starlink in corsa per la gestione del wi-fi sui treni»

Come funziona il progetto per coprire la rete in modo ottimale su tutti i convogli Fs. Il ministro: «Se la sperimentazione funziona sarò il primo sostenitore»

Starlink potrebbe gestire il wi-fi a bordo dei treni italiani. Lo ha annunciato ieri al Festival di Trento, organizzato da Gruppo24Ore e Trentino Marketing, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. «È in corso una sperimentazione di alcune settimane, per il funzionamento del wi-fi sull’Alta Velocità. Uno dei soggetti interessati a questo intervento per risolvere il problema della cattiva connessione sui treni è Starlink di Elon Musk, ma ce ne sono due», ha dichiarato. E ancora: «È vero che una delle mie prime richieste ai vertici di Fs è stata quella di rendere possibile il lavoro e la connessione durante l’intera tratta dell’alta velocità. Ed è vero che Fs, in totale autonomia, ha scelto due soggetti con cui sta sperimentando la copertura satellitare. Uno dei due è Starlink, ma non perché glielo abbia chiesto io, ma perché è uno dei pochissimi soggetti in grado di garantire questo servizio. Leggevo che alcuni parlamentari del Pd mi accusano di fare dei regali a Musk. Se Musk si aspetta che a fargli dei regali sia Salvini, è messo male. Al massimo, può essere il contrario».

Come funzionerà Starlink a bordo dei treni

Il meccanismo di funzionamento è riportato oggi su Il Messaggero. La tavoletta di Starlink verrà posizionata sul tetto del vagone, prenderà il segnale satellitare e lo tradurrà in connettività wi-fi. E se funzionerà, precisa Salvini, sarà «il primo sostenitore di Starlink». Ma precisiamo Musk darà la connessione al passeggero, mentre un’altra società si occuperà, spiega Ajello oggi sulla testata, di gestire il personale tecnico di controllo di eventuali avarie e emergenze nel sistema satellitare sui vagoni. Non solo: il rapporto non è direttamente tra Starlink e Fs. A mediare c’è una società fornitrice inglese che si chiama Icomera. Lei ha in mano le tecnologie di Starlink e le vende a sua volta nelle società ferroviarie di tutto il mondo.