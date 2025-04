«L’unica Tesla che ci piace è quella che brucia»: gli anarchici rivendicano l’incendio alla concessionaria di Elon Musk a Roma

Nel rogo, scoppiato lo scorso 31 marzo, erano andati distrutti diciassette veicoli. I gruppi anarchici hanno rivendicato l'azione con una lettera

«L’unica Tesla che ci piace è quella che brucia… e come brucia bene!». È con queste parole che gli anarchici italiani hanno rivendicato l’incendio che ha distrutto diciassette auto in una concessionaria Tesla di via Serrapicola, a Roma, la notte tra il 30 e il 31 marzo. Sull’episodio ha aperto un’inchiesta la procura antiterrorismo della Capitale, che ha sospettato fin da subito la possibile matrice anarchica. Lo stesso Elon Musk, proprietario del colosso delle auto elettriche, aveva da subito parlato di atto terroristico. E Andrea Stroppa, il suo referente in Italia, è stato messo sotto scorta pochi giorni più tardi.

Le campagne di sabotaggio contro Tesla

Nella lettera con cui hanno rivendicato la responsabilità per l’incendio, gli anarchici hanno descritto Elon Musk come «il male assoluto» e lo hanno attaccato sia per la sua vicinanza a Donald Trump, che per il «colonialismo» del suo approccio imprenditoriale. L’incendio avvenuto a Roma si inserisce in realtà in un quadro ben più ampio di contestazioni contro Tesla, che ha visto le proprie vendite colare a picco dopo la nascita del sodalizio politico tra Trump e Musk. Nei primi tre mesi del 2025, il colosso delle auto elettriche ha visto il proprio utile netto crollare del 71%, spingendo il fondatore ad annunciare un (parziale) passo indietro dal suo incarico di governo per tornare a occuparsi da vicino della sua azienda.

I veicoli Tesla bruciati in un incendio in una concessionaria a Roma, 31 marzo 2025