Musk (di nuovo) contro i dazi di Trump? Su X posta il video con il Nobel Milton Friedman che promuove il libero mercato

Il patron di Tesla ha condiviso il filmato dell'economista sui social. Non è però la prima volta che il patron di Tesla critica le tariffe imposte dal presidente Usa

Elon Musk contro la guerra commerciale scatenata da Donald Trump? È ciò che si chiedono gli utenti di X dopo la pubblicazione da parte del patron di Tesla di un vecchio video in cui l’economista e premio Nobel Milton Friedman illustrava la necessità di avere commerci senza barriere. Nel filmato Friedman, uno dei più fervidi sostenitori del mercato libero, spiega da dove provengono le varie parti con cui è stata prodotta la matita che tiene in mano. «Migliaia di persone hanno collaborato per realizzare questa matita», afferma Friedman, scomparso quasi 20 anni fa, parlando di «magia del sistema dei prezzi» e aggiungendo che «è per questo che il funzionamento del libero mercato è così essenziale». Un post sibillino su cui i follower del patron di X e Tesla, fino ad oggi uno dei più leali collaboratori di Trump, si interrogano, e, ricordando la posizione dell’economista sul libero mercato, insinuano che il miliardario stia criticando il presidente Usa. E non è neppure la prima frecciata di Musk, che il tycoon ha messo a capo del dipartimento per l’Efficienza del governo (DOGE). Intervistato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini al congresso della Lega ha detto di sperare che presto ci saranno «zero dazi» fra Europa e Stati Uniti. Un consiglio che avrebbe persino dato a Trump. Del resto, anche le sue aziende rischiano di pagare la guerra commerciale.