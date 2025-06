La mossa di Elon Musk: «Attivo Starlink in Iran». L’accesso a Internet per facilitare la caduta del regime?

La dichiarazione dell'ex capo del Doge in risposta a un appello di un commentatore di Fox News per dare «l'ultimo colpo» al regime di Teheran

Elon Musk ha annunciato l’attivazione del servizio internet satellitare Starlink in Iran, sfidando apertamente la rigida censura imposta dalla Repubblica Islamica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un appello lanciato su X da Mark Levin, noto commentatore di Fox News, che aveva sollecitato Musk ad agire, definendo l’operazione «una mossa che cambierà la realtà dei cittadini iraniani e rappresenterà il colpo finale per il regime». Secondo quanto riportano i media internazionali, centinaia di terminali Starlink sarebbero già stati introdotti clandestinamente in Iran, ma il servizio resta accessibile solo a pochi: i costi elevati e le difficoltà logistiche limitano fortemente la diffusione su larga scala.

La situazione in Iran

Mentre la situazione in Iran resta tesissima, l’attivazione di Starlink potrebbe aprire spazi di comunicazione alternativi per gli iraniani. Il secondo giorno di guerra, dopo gli attacchi iniziati ieri 13 giugno, è iniziato all’insegna dei bombardamenti e della massima allerta a livello diplomatico. Il portavoce dell’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito oltre 40 obiettivi nell’area di Teheran, tra cui centri di comando e infrastrutture considerate strategiche. E mentre da Teheran non mancano dichiarazioni minacciose anche verso i paesi dell’Occidente, l’Italia e l’Europa chiedono ai due Paesi di evitare l’escalation e di non recidere del tutto il filo del dialogo.