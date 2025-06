Iniziata la controffensiva iraniana, Israele: «Tutto il Paese sotto attacco. Forti boati a Tel Aviv, ci sono diversi feriti» – I video

L'esercito israeliano ha reso noto che l'Iran ha lanciato almeno 100 missili. Il sistema di difesa aerea è in azione. Da Teheran almeno tre ondate, le forze iraniane festeggiano: «Catturata pilota israeliana»

È iniziata la risposta dell’Iran ai raid lanciati da Israele. Teheran ha dato il via a un attacco missilistico su vasta scala contro il territorio dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), sarebbero almeno un centinaio i missili lanciati su Tel Aviv, Gerusalemme e sulle altre città. Il sistema di difesa aerea Israel’s Arrow è in azione, mentre le sirene d’allarme stanno suonando in diverse città, dove sono stati segnalati forti boati in almeno nove località differenti. I palazzi nel centro di Tel Aviv hanno tremato per una violentissima esplosione, ci sarebbero almeno quindici persone ferite e alcune sarebbero rimaste incastrate sotto le macerie di un edificio a più piani. Secondo l’Idf tutti gli impatti sarebbero dovuti a frammenti di missili intercettati e andati in pezzi. Le forze israeliane hanno poi corretto la stima, parlando di circa dodici missili penetrati oltre il sistema difensivo.

La seconda e terza ondata di missili

Nel frattempo, da Teheran è stata lanciata una seconda – e poi una terza – ondata di attacchi, diretti soprattutto verso il nord di Israele. L’Idf parla di «dozzine» di missili, che sarebbero visibili anche dal sud del Libano. «La nazione è con noi, con le forze armate e, se Dio vuole, la Repubblica Islamica sconfiggerà il regime sionista», ha esultato l’Ayatollah Ali Khamenei. Fonti israeliane segnalano ulteriori impatti nella zona centrale del Paese, la conta dei danni delle vittime è però al momento impossibile. Stando a quanto riporta Barak Ravid di Axios, anche le forze americane starebbero partecipando alla difesa di Israele.

Idf: «Civili possono uscire dai bunker». Katz minaccia: «Teheran pagherà un prezzo molto alto»

L’esercito ha invitato la popolazione a rifugiarsi immediatamente nei bunker o nelle aree protette. Le autorità israeliane monitorano costantemente la situazione, che resta estremamente tesa. Dopo qualche ora, l’Idf ha comunicato ai cittadini la possibilità di lasciare i bunker, a patto di rimanere nelle vicinanze qualora una nuova allerta rossa dovesse presentarsi. L’attacco iraniano rappresenta un’escalation diretta nel confronto tra i due Paesi e potrebbe aprire un nuovo, drammatico capitolo nel conflitto regionale. Una escalation senza precedenti che potrebbe trovare terreno fertile già dallo scambio di minacce di cui sono state protagoniste nelle ultime ore Teheran e Tel Aviv. Fino al discorso del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: «L’Iran ha oltrepassato il limite, osando lanciare missili contro centri abitati civili in Israele. Garantiremo che il regime degli Ayatollah paghi un prezzo molto alto per le sue azioni criminali».

Iran: «Due jet abbattuti, catturata una pilota israeliana»

Nel frattempo, l’Iran ha affermato di aver abbattuto con successo due aerei militari israeliani. Uno dei due piloti, una donna, dopo essersi espulsa sarebbe stata catturata dalle forze di Teheran. Israele al momento non ha confermato, definendo la notizia come figlia della «propaganda falsa iraniana».