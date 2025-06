Operazione Rising Lion: Israele attacca l’Iran. «È guerra»

Poco dopo le 2 del mattino l'annuncio del ministro della Difesa. Netanyahu: andrà avanti finché sarà necessario. Sotto attacco il sito nucleare di Natanz. Ucciso il comandante delle Guardie rivoluzionarie

L’annuncio arriva alle 2 del mattino dal ministro della Difesa Katz: l’operazione Rising Lion è cominciata, Israele attacca l’Iran. Il ministro ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran: si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro». Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non parteciperanno. L’esercito di Israele ha mandato allarmi sui cellulari di tutto il paese per svegliare i cittadini in previsione del lancio di missili da parte di Teheran. Nel primo attacco sono stati colpiti anche obiettivi nucleari.

La guerra

Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato a Channel 12: «Non abbiamo lanciato un’operazione, ma una guerra contro l’Iran: potrebbe durare settimane». Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato in un video che «l’operazione proseguirà finché sarà necessario». E ha aggiunto che «l’Iran possiede ancora capacità significative per colpire Israele».

In tv il premier ha detto: «Pochi istanti fa, Israele ha lanciato l’operazione Rising Lion, un’operazione militare mirata per contrastare la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele. Questa operazione continuerà per tutti i giorni necessari a rimuovere questa minaccia. Per decenni i tiranni di Teheran hanno sfacciatamente e apertamente invocato la distruzione di Israele».

Ha affermato che l’Iran aveva un programma per sviluppare armi nucleari e che «potrebbe produrne una» se non venisse fermato. «Questo è un pericolo chiaro e attuale per la sopravvivenza stessa di Israele», ha dichiarato Netanyahu.

Natanz

Israele ha colpito il sito di arricchimento dell’uranio a Natanz. Sono stati colpiti anche alcuni edifici residenziali. Secondo i media di Teheran sono stati uccisi molti civili, tra cui donne e bambini. Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha detto: «Abbiamo avviato l’offensiva in Iran perché era giunto il momento, siamo arrivati al punto di non ritorno. Non possiamo attendere un altro momento per agire, non abbiamo alternativa. La storia, sia antica che recente, ci ha insegnato che di fronte a chi mira a distruggerci non si può abbassare la testa. Combattiamo per la nostra esistenza. La libertà appartiene a chi è disposto a lottare per essa».

Hossein Salami

Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Salami è stato assassinato. L’esercito ha fatto sapere che il capo di stato maggiore iraniano (il generale Mohammed Bagheri) e alcuni specialisti nucleari chiave siano stati eliminati durante gli attacchi iniziali. La tv di Stato iraniana ha poi aggiunto che nell’attacco di Israele sono stati uccisi anche «il comandante della base di Khatamolanbia Gholamali Rashid, lo scienziato nucleare Mohammad-Mehdi Tehranchi e l’ex capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran Fereidoun Abbasi».

La risposta

L’Iran ha fatto sapere che sta pianificando la risposta agli attacchi di Israele. La Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump convocherà oggi una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Il presidente degli Stati Uniti, che aveva pubblicamente esortato Israele a non effettuare attacchi poche ore prima che questi avessero luogo, parteciperà alla riunione alle 11 ora locale presso la Casa Bianca (le 17 in Italia).