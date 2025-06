Israele pronto a colpire l’Iran, Trump dà l’allerta al Medio Oriente: l’indizio delle pizze e la minaccia di un’arma «simile a quella nucleare»

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione»

Le pizzerie distribuite attorno al Pentagono e alla Casa Bianca già nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno, avevano registrato un picco di chiamate fuori dal normale. Un segnale, secondo molti esperti di intelligence, che qualcosa di grosso era imminente. Fonti interne agli Stati Uniti hanno poi confermato: Israele sta per lanciare una violenta operazione militare contro l’Iran. In realtà già poche ore fa, mentre le cornette del Pentagono fissavano ordini su ordini per pizze di ogni gusto, gli Stati Uniti avevano disposto il ritiro di tutti i diplomatici americani dall’Iraq. E avevano autorizzato per la prima volta la partenza su base volontaria delle famiglie dei militari a stelle e strisce di stanza nel Medio Oriente.

Il timore è che l’Iran rispetti le sue promesse, quelle di una violentissima rappresaglia che «prenderà di mira tutte le basi statunitensi nei Paesi ospitanti. Senza nessuna considerazione». Trasformando la regione, come aveva anticipato il presidente americano Donald Trump, «in un luogo pericoloso».

I «no» di Trump a Netanyahu: «Siamo vicini a una soluzione»

Le tempistiche dell’attacco ovviamente non sono note. Di certo, scrivono il New York Times e Cbs News, sono settimane che il premier israeliano Benjamin Netanyahu preme affinché la Casa Bianca appoggi un nuovo raid sul territorio iraniano, dopo che l’ultimo aveva messo fuori uso gran parte della contraerea e preso di mira i siti nucleari di Teheran. Washington aveva chiesto cautela, preferendo continuare sulla strada del negoziato: «Non permetteremo che costruiscano una bomba nucleare», ha detto Trump parlando con i giornalisti. «Ho detto (a Netanyahhu, ndr) che sarebbe inappropriato attaccare in questo momento perché siamo molto vicini a una soluzione». Una soluzione appoggiata direttamente anche da Teheran. «Se i colloqui sul nucleare falliranno e ci verrà imposto un conflitto, prenderemo di mira tutte le basi americane del Medio Oriente», ha detto mercoledì il ministro della Difesa iraniano Aziz Nasirzadeh.

La minaccia di Teheran: «Non rinunciamo all’uranio»

Se questo previsto attacco avvenga con il completo beneplacito di Donald Trump è un fatto che si può solo supporre. Di certo negli ultimi giorni il leader americano era parso sempre meno convinto di poter raggiungere un terreno comune con l’Iran. Con l’obiettivo di costringere Teheran a tenersi lontano dai livelli di arricchimento dell’uranio che gli permetterebbero di dotarsi di una testata nucleare. Un accordo in questo senso è già stato rispedito alla Casa Bianca, è probabile che anche sui prossimi non si riescano a fare grandi passi in avanti.

Anzi, è stata la stessa Teheran a controbattere. «Non rinunceremo al nostro diritto all’arricchimento dell’uranio a causa delle crescenti tensioni nella regione», avrebbe detto un alto funzionario parlando alla Reuters. «Le tensioni hanno lo scopo di influenzare Teheran affinché cambi la sua posizione», soprattutto in vista del sesto round di colloqui che si terranno domenica in Oman. L’ultimo accordo tra Usa e Iran risale al 2015, durante l’amministrazione Obama. Ora, come ha affermato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, gli indizi puntato su tutt’altra situazione: «Si stanno muovendo verso qualcosa che assomiglia molto a un’arma nucleare».