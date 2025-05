La Cnn: «Israele si prepara a colpire le centrali nucleari dell’Iran»

Lo riferiscono delle fonti di intelligence americane. Israele sarebbe preoccupato per i negoziati statunitensi con Teheran sul suo programma nucleare

Nonostante la già delicata situazione in Medio Oriente e i tentativi di un accordo per il cessate il fuoco, secondo la Cnn, Israele si appresterebbe a colpire diverse centrali nucleari in Iran. L’intelligence americana, spiega la tv americana, disporrebbe di informazioni in tal senso, che entrerebbero da un lato in collisione con i tentativi diplomatici del presidente americano Donald Trump verso il regime degli ayatollah e dall’altro complicherebbero ulteriormente il quadro già reso gravissimo dall’ultima offensiva di Israele contro Gaza. Se così dovesse essere il rischio è di innescare un più ampio conflitto regionale in Medio Oriente. Eventualità che gli Stati Uniti cercano di evitare da quando la guerra a Gaza ha infiammato le tensioni a partire dal 2023.

Regna l’incertezza

Tuttavia, regna ancora l’incertezza. Soprattutto perché diversi funzionari dell’amministrazione americana hanno riferito alla Cnn non solo di non sapere se la decisione per un’iniziativa militare israeliana contro l’Iran sia stata già presa, ma anche che all’interno del governo statunitense ci sarebbe grande disaccordo sulla probabilità che Israele agisca. In effetti, le prossime mosse del governo di Benjamin Netanyahu non sono chiare. «La probabilità di un attacco israeliano contro un impianto nucleare iraniano – ha riferito una fonte – è aumentata significativamente negli ultimi mesi».

La prospettiva di un accordo tra Usa e Iran

Una situazione già difficile di per sé, che rischia di essere messa ancora più in crisi dalla prospettiva di «un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran che non rimuova tutto l’uranio arricchito in Iran». La preoccupazione dell’amministrazione americana giunge, in particolare, da intercettazioni delle comunicazioni interne israeliane e da esercitazioni e movimenti aerei dello Stato ebraico, che sembrerebbero indicare un attacco imminente. Per altri ambienti del governo americano si tratterebbe, invece, di iniziative di pressione su Teheran, in forma di avvertimenti affinchè lasci perdere il programma nucleare.

Raid israeliani su Gaza

La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas, ha reso noto che almeno 19 persone sono state uccise nel corso di alcuni raid israeliani lanciati durante la notte. «Le nostre squadre hanno trasportato 19 morti, la maggior parte dei quali bambini, e decine di feriti dopo i raid aerei effettuati da Israele in diverse zone della Striscia di Gaza la scorsa notte e nelle prime ore di questa mattina», ha riferito un portavoce.