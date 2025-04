Nucleare, al via i colloqui Usa-Iran: la delegazione di Teheran è a Roma – Il video

Questo appuntamento rappresenta la seconda fase del dialogo, dopo il primo incontro svoltosi in Oman

È atterrata a Roma la delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in vista del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti sul dossier nucleare iraniano, con l’obiettivo di contenere l’escalation dovuta all’arricchimento dell’uranio di Teheran. A darne notizia sono le agenzie iraniane, che hanno diffuso un video del diplomatico mentre scende dall’aereo all’arrivo a Roma. L’incontro si svolge oggi con la mediazione del ministro degli Esteri dell’Oman e rappresenta un nuovo tentativo di riavvicinamento tra Teheran e Washington dopo mesi di tensioni e stallo diplomatico.

Il ministero iraniano: «Diplomazia mezzo civile per i problemi»

In un messaggio diffuso su X, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha voluto manifestare un approccio costruttivo della Repubblica Islamica: «L’Iran ha sempre dimostrato, con buona fede e senso di responsabilità, il suo impegno nei confronti della diplomazia come mezzo civile per risolvere i problemi, nel pieno rispetto degli alti interessi della nazione iraniana». Baghaei ha anche riconosciuto le difficoltà del processo in corso, ma ha ribadito la determinazione del suo Paese: «Siamo consapevoli che non si tratta di un percorso facile, ma affrontiamo ogni passo con gli occhi aperti, basandoci anche sulle esperienze passate».

