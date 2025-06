Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. Meloni convoca una riunione di emergenza

Il vicepremier al telefono con Paola Amodei, ambasciatrice a Teheran. Nel pomeriggio il vertice in videoconferenza a Palazzo Chigi

Alle 8 di venerdì mattina, poche ore dopo la notizia dell’attacco di Israele contro l’Iran, alla Farnesina è iniziata la riunione di emergenza convocata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il vicepremier ha convocato i dirigenti del ministero e gli ambasciatori di Iran, Israele e altri Paesi della regione. In una foto pubblicata sui social, il ministro degli Esteri è al telefono con Paola Amadei, ambasciatrice a Teheran. Il vertice convocato da Tajani all’unità di crisi della Farnesina è dedicato alle condizioni dei cittadini italiani che vivono nella regione del Golfo. Il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui sconsiglia i viaggi non necessari in quella zona e ha inviato avvertimenti agli italiani registrati in Iran.

Nel pomeriggio il vertice a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran. La premier ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell’intelligence nazionale.

Crosetto: «La volontà di Israele era evidente»

Il primo ministro del governo italiano a commentare ufficialmente l’attacco israeliano contro l’Iran è Guido Crosetto: «La prima volta ho parlato di questa possibilità un anno fa. Era evidente nelle dichiarazioni israeliane la volontà di Israele di impedire qualsiasi tipo di possibilità da parte dell’Iran di giungere a una bomba nucleare», ha detto al Tg Mattina il ministro della Difesa.

L’attacco di Israele contro l’Iran

L’unità di crisi è stata convocata da Tajani poche ore dopo l’inizio dell’operazione Rising Lion, attraverso cui l’esercito dello Stato Ebraico ha colpito il sito di arricchimento dell’uranio a Natanz, in Iran, e altri obiettivi militari. Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato a Channel 12 che Tel Aviv non ha «lanciato un’operazione, ma una guerra contro l’Iran», che «potrebbe durare settimane».