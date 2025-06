Rising Lion, l’Iran minaccia: «Israele ha commesso un crimine atroce, ora una severa punizione»

La Guida Suprema Khamenei: il regime sionista si è segnato un destino amaro e doloroso

L’Iran promette che Israele pagherà l’attacco su Teheran. La Guida Suprema Alì Khamenei ha rilasciato una dichiarazione di minaccia a Israele: «All’alba di oggi, il regime sionista ha commesso un crimine atroce sul nostro suolo, smascherando la sua natura malvagia e colpendo le zone residenziali. Ora deve attendersi una severa punizione. Per volontà di Dio, la mano potente delle Forze Armate iraniane non lascerà che questa questione resti senza risposta. Diversi nostri comandanti e scienziati sono stati uccisi nell’attacco. I loro successori proseguiranno immediatamente la loro missione. Con questo crimine, il regime sionista si è segnato un destino amaro e doloroso, e sicuramente dovrà affrontarlo».

L’accusa agli Usa

A minacciare una risposta è stato anche Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, che citato dai media locali ha dichiarato che Israele «si deve preparare a pagare un caro prezzo» per quanto accaduto. Il portavoce del quartier generale delle forze armate Abolfazl Shekarchi ha accusato gli Usa: «L’Iran darà una risposta decisa ai selvaggi attacchi del nemico sionista, condotti con l’aiuto diretto degli Stati Uniti. Una dura punizione attende Israele». Intanto a Teheran è in corso un altro attacco. Ali Shamkhani, uno dei più stretti consiglieri di Khamenei, è stato ferito e versa in condizioni critiche. Shamkhani è stato colpito nell’attacco sferrato dall’aeronautica di Israele sulla capitale iraniana Teheran in queste ore.

L’Idf

L’Idf intanto sta rafforzando le truppe e sta innalzando il livello di allerta lungo i confini israeliani e in Cisgiordania, afferma l’esercito. In Cisgiordania, tutte le città palestinesi sono sottoposte a lockdown fino a nuovo avviso. Nel nord l’esercito israeliano ha reso noto che sta mobilitando le truppe per essere pronto a difendere o attaccare, se necessario.