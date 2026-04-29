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Trump minaccia l’Iran con una mitragliatrice: «Basta con il Signor Gentile» – La diretta

29 Aprile 2026 - 10:28 Alba Romano
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guerra usa israele iran 29 aprile donald trump mitragliatrice
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L'immagine su Truth: il regime deve «darsi una regolata» e non sa «come firmare un accordo non nucleare»

Nel 61esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha nuovamente attaccato Teheran in un post su Truth, affermando che il regime deve «darsi una regolata» e non sa «come firmare un accordo non nucleare». Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnato da un’immagine evidentemente generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. «BASTA CON IL SIGNOR GENTILE», recita la didascalia, riprendendo un precedente post di Trump in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell’Iran.

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