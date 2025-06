La premier Giorgia Meloni sente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: «L’Iran non può avere armi nucleari»

Prima del colloquio tra i due, la presidente del Consiglio si era già confrontata con Trump, Merz e von der Leyen

In un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di impedire che l’Iran possa dotarsi dell’arma nucleare. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui Meloni ha anche espresso sostegno agli sforzi diplomatici in corso da parte degli Stati Uniti per raggiungere un accordo che possa scongiurare un’escalation irreversibile, soprattutto dopo il massiccio contrattacco iraniano sul territorio israeliano. Durante la conversazione, la premier italiana ha inoltre rinnovato l’appello a garantire l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza, sottolineando l’urgenza di proteggere le vite dei non coinvolti nel conflitto.

Gli altri colloqui telefonici e la disponibilità dell’Italia «a favorire una soluzione diplomatica»

Prima del colloquio con Netanyahu, Meloni si era già confrontata telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le consultazioni si sono svolte nel quadro di un vertice straordinario convocato a Palazzo Chigi sulla crisi in Medio Oriente. Successivamente, la presidente del Consiglio ha aperto un canale diretto di dialogo anche con i principali attori mediorientali, parlando con il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con re Abdallah II di Giordania, con il sultano dell’Oman Haytham bin Tariq Al Said e con Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A tutti gli interlocutori, Meloni «ha espresso la disponibilità dell’Italia a sostenere ogni sforzo utile per promuovere una soluzione diplomatica, come già fatto ospitando due tornate negoziali tra Iran e Stati Uniti», si legge nella nota.