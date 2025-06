Israele-Iran, la linea di Tajani: «Attacco fondato, superata la linea rossa sull’atomica». Il vertice alla Farnesina con gli ambasciatori

C'è stato un punto sulla crisi in corso in Medio Oriente per individuare le opzioni diplomatiche che il governo italiano può affrontare

Il secondo giorno di guerra tra Israele e Iran si apre sotto il segno della massima allerta diplomatica e militare. Mentre sul terreno proseguono i bombardamenti, la diplomazia internazionale si muove con urgenza per tentare di contenere una possibile escalation. Questa mattina alle 8.30, alla Farnesina, si è svolta una riunione in videoconferenza tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, i vertici del ministero e gli ambasciatori italiani presso le sedi strategiche di Teheran, Tel Aviv e Gerusalemme. L’obiettivo è fare il punto sulla crisi, predisporre eventuali piani per la sicurezza dei cittadini italiani nell’area e snocciolare le opzioni politiche e diplomatiche che il nostro governo può affrontare. Il vicepremier è in costante contatto con l’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei. Secondo quanto riferisce la Farnesina, la rete consolare è attiva nel fornire assistenza a chi volesse lasciare i Paesi coinvolti, compatibilmente con la chiusura generalizzata dello spazio aereo in gran parte della regione.

La linea dell’Italia

«La linea europea è quella di evitare un’escalation», ha ribadito Tajani. Ma la linea dell’Italia a è che – citando le dichiarazioni del vicepremier – «le osservazioni israeliane sono assolutamente fondate sulla base di una relazione indipendente che arriva dall’agenzia dell’Onu». Il riferimento è un recente rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’energia atomica, che ha evidenziato «violazioni» da parte di Teheran e il superamento della cosiddetta «linea rossa» sul programma atomico. Questa è la posizione che il ministro degli Esteri porterà oggi in Parlamento davanti alle opposizioni. Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lanciato un appello per fermare l’escalation, ma ha precisato: «Va bloccato, da una parte, l’arricchimento dell’uranio, ovvero la possibilità dell’Iran di disporre della bomba nucleare, e, dall’altra, Israele dagli attacchi, in cambio della garanzia che l’Iran rinunci a questa arma. Se non ci sarà questa garanzia, sarà impossibile per tutta la comunità internazionale fermare Israele, perché Israele lo considera il presupposto della sua possibilità di sopravvivenza». Ieri, 13 giugno, Crosetto aveva inoltre confermato che lo scenario attuale era atteso dai vertici militari del nostro Paese. Insomma, non è stata una sorpresa: «Ci aspettavamo questo nuovo fronte, ma non ne avevamo bisogno».

Cosa sta succedendo in Iran il secondo giorno di guerra

Intanto, sul campo, la situazione si intensifica. L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito «decine di lanciamissili» sul territorio iraniano, dopo una serie di raid notturni nell’area di Teheran che avrebbero preso di mira sistemi di difesa aerea. Una nuova ondata di attacchi è stata rivendicata oggi dall’aeronautica israeliana. Dall’altra parte, l’Iran alza il tono della minaccia. Secondo media locali, l’esercito iraniano si starebbe preparando a lanciare fino a 2mila missili contro Israele, un numero 20 volte superiore rispetto a quelli usati finora. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha inoltre lasciato in sospeso la partecipazione dell’Iran al prossimo round di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, previsto per domenica.

I sospetti sugli Stati Uniti e il rischio escalation

«Non possiamo immaginare che il regime sionista abbia inscenato una guerra del genere senza il consenso degli Stati Uniti», ha dichiarato Baghaei, accusando implicitamente Washington di complicità. Il mondo osserva con crescente preoccupazione l’evolversi della crisi. Le cancellerie occidentali lavorano a un fronte comune per cercare una via diplomatica. Ma l’orologio del conflitto avanza veloce. E secondo alti comandanti militari dell’Iran, la guerra nei prossimi giorni si estenderà fino a includere anche le basi statunitensi presenti nella regione. L’agenzia di stampa iraniana Fars, citando una fonte informata in Iran, riferisce: «Gli aggressori saranno l’obiettivo di una risposta iraniana decisa e su vasta scala».