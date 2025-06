L’Iran bombarda Israele: 2 morti. «Il programma nucleare di Teheran resta intatto»

Enormi esplosioni nella notte a Tel Aviv. L'Iran minaccia i paesi degli alleati di Israele.

Un missile iraniano colpisce nella notte un edificio residenziale a Rishon Lezion, nel centro di Israele, provocando due morti. È cominciato così il secondo giorno di guerra tra Israele e Iran, dopo l’attacco di Tel Aviv alle centrali nucleari di Teheran. Le sirene d’allarme hanno suonato poco dopo mezzanotte mentre l’esercito ha chiesto alla popolazione di raggiungere i rifugi. Le forze armate hanno «identificato missili lanciati dall’Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele», si legge in una nota delle Idf. Si tratta della terza ondata di missili balistici lanciata contro Israele, dopo i circa 100 sparati nella serata di ieri.

Il missile su Tel Aviv

La prima vittima è una donna che era rimasta gravemente ferita nell’attacco missilistico di ieri sera contro la parte centrale del Paese, riferiscono i media israeliani. L’Associated Press ha mostrato le immagini di un’enorme esplosione avvenuta nella notte. L’attacco è arrivato all1,14 ed è stato ripreso dalla diretta streaming del Canale 12 di Israele. Secondo il team di investigazione del New York Times, alcune immagini pubblicate sui social media su Telegram mostrano «un attacco che ha colpito una parte del centro di Tel Aviv, dove si trovano numerose strutture militari, tra cui il quartier generale delle Forze di difesa israeliane». Un funzionario di Teheran ha detto alla Cnn che l’Iran colpirà puntando alle basi regionali di ogni paese che cercherà di difenderlo.

Il programma nucleare

Il New York Times invece scrive che nella prima fase degli attacchi israeliani non è stato colpito il più probabile deposito di combustibile nucleare iraniano che si trova fuori dall’antica capitale Isfahan. Nonostante sia uno dei più grandi siti nucleari del Paese, Israele si è mantenuto alla larga. E probabilmente, è stata una scelta ben precisa. Secondo gli esperti, c’è un rischio radiologico. Nombardare il sito di stoccaggio non innescherebbe un’esplosione nucleare ma potrebbe rilasciare combustibile nell’ambiente. Creando il rischio di radiazioni e trasformando di fatto l’impianto in una bomba sporca.