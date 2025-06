Inter, il calciatore iraniano Taremi bloccato a Teheran: non può andare negli Usa a causa della guerra

L'Inter ha fatto sapere di essere in costante contatto con l'attaccante per cercare una soluzione che gli permetta di raggiungere la squadra, ma la situazione resta incerta

L’attaccante iraniano dell’Inter Mehdi Taremi non è riuscito a raggiungere i compagni negli Stati Uniti per il ritiro del club nerazzurro in California a causa della guerra scoppiata ieri 13 giugno. Il centravanti era atteso a Los Angeles, dove il club nerazzurro si sta preparando per la competizione internazionale, ma è rimasto bloccato a Teheran a causa della chiusura dello spazio aereo iraniano, seguita all’escalation del conflitto tra Iran e Israele. Taremi ieri si era regolarmente presentato all’aeroporto della capitale iraniana, pronto a imbarcarsi per gli Stati Uniti. Ma a causa della chiusura dello scalo civile e delle crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza, il volo è stato cancellato e il giocatore ha dovuto fare ritorno a casa.

L’Inter è in contatto con Taremi

L’Inter ha fatto sapere di essere in costante contatto con Taremi per cercare una soluzione che gli permetta di raggiungere la squadra in tempo utile, ma la situazione resta complessa e incerta. Per ora, l’attaccante rimane bloccato in patria, mentre la tensione nella regione non accenna a diminuire, rendendo difficile qualsiasi previsione sui tempi di rientro in squadra. Mehdi Taremi è molto più di un talento calcistico: è diventato una figura di riferimento per molti iraniani negli anni. Attaccante di livello internazionale, ha fatto spesso parlare di sé anche fuori dal campo per il coraggio con cui ha espresso critiche al regime iraniano, in un Paese dove è noto che il dissenso può costare caro, e sostegno alle proteste del 2022.