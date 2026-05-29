Mondiali, chi è il giocatore sconosciuto che ha fatto il pieno di follower: da meno di 5mila a 1 milione e mezzo in cinque giorni

Fino a ieri Tom Payne era sconosciuto, nonostante fosse stato convocato dalla Nuova Zelanda. Grazie all'influencer argentino El Scarso è diventato un fenomeno virale

Come passare da avere poco meno di 5mila followers su Instagram a raggiungere il milione e mezzo in cinque giorni. Basta chiedere informazioni a Tim Payne, difensore convocato dalla Nuova Zelanda ai Mondiali, che in meno di una settimana è diventato un fenomeno virale quasi senza precedenti, guadagnando circa mille followers al minuto. Il 32enne in forza al Wellington Phoenix deve ringraziare l’influencer argentino Valen Scarsini, conosciuto come El Scarso, che ha individuato il neozelandese come il calciatore convocato nella Coppa del Mondo ma meno conosciuto sui social. Come racconta il Guardian, El Scarso ha quindi lanciato una sfida: trasformarlo in un “eroe” dei prossimi Mondiali, spingendo i suoi followers a seguirlo in massa il profilo di Payne e a taggarlo ovunque.

Un calciatore che unisce tutti

«Mancano solo pochi giorni all’inizio dei Mondiali e non vediamo l’ora di tifare per la nostra nazionale, ma cosa succederebbe se ci fosse un giocatore che ci unisse tutti, un calciatore che tutti sosteniamo a prescindere dalla sua nazionalità?», così ha lanciato la sfida El Scarso, influencer argentino da oltre mezzo milione di followers su Instragram. Quel calciatore sarà proprio Tom Payne, che ora può vantare un numero di seguaci cinque volte più grande del capitano della Nuova Zelanda, l’attaccante del Nottingham Forest Chris Wood. «Ho cercato tra tutte le nazionali che partecipano alla Coppa del Mondo il giocatore meno conosciuto e, dopo averle analizzate una per una – prosegue Valen Scarsini – l’ho trovato. Nel gruppo G, in Nuova Zelanda, c’è Tim Payne. È davvero il meno conosciuto. Non ha nemmeno 5.000 follower».

Chi è Tim Payne

Ma Tim Payne in Nuova Zelanda non è proprio uno sconosciuto. Con la nazionale ha debuttato a 18 anni e ora vanta 50 presenze, 3 gol e 8 assist. Milita nel Wellington Phoenix, squadra della prima divisione neozelandese. Ha anche avuto un passato in Inghilterra, al Blackburn Rovers, senza però mai esordire in prima squadra. Venerdì ha risposto alla sua nuova popolarità con un video sui social: «Innanzitutto, Valen, vorrei ringraziarti di cuore. Sono state 48 ore a dir poco folli. Volevo anche esprimere la mia gratitudine per rappresentare il mio Paese e ringraziarti per tutto l’affetto che mi hai dimostrato in tutto il mondo». Ora sarà uno dei calciatori più conosciuti ai prossimi Mondiali, quello in grado di unire tutte le tifoserie, indipendentemente dalle nazionalità. La Nuova Zelanda è nel gruppo G insieme a Belgio, Iran ed Egitto e va alla ricerca della prima vittoria nella sua storia nella Coppa del Mondo.