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I BTS, Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondiali

14 Maggio 2026 - 13:08 Gabriele Fazio
Il 75% delle partite si giocherà su suolo statunitense e, si sa, gli americani amano condire gli eventi sportivi con intrattenimento di altissimo profilo
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Saranno i BTS, Madonna e Shakira i protagonisti dell’halftime show della finale dei prossimi Mondiali di calcio. Il match è programmato per il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey e chiuderà la prima edizione di un mondiale diviso tra tre paesi: Usa, Canada e Messico, dove l’11 giugno, a Città del Messico, Stadio Azteca, si giocherà la partita d’apertura. Un mondiale da considerarsi in tutto e per tutto a stelle e strisce, circa il 75% delle partite si giocherà su suolo statunitense e, si sa, gli americani amano condire gli eventi sportivi con intrattenimento di altissimo profilo. Basti pensare che a curare il momento sarà Chris Martin, frontman dei Coldplay; è stato lui infatti a scegliere la più importante band del circuito K-pop e due regine del pop mondiale, una delle quali, Shakira, ha un rapporto speciale con questa competizione, avendo già scritto Waka Waka (This Time for Africa), l’inno dei mondiali 2010 in Sudafrica. L’evento è organizzato a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, un’iniziativa che si propone di raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso all’istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo, «Durante tutto il torneo – ha dichiarato ufficialmente la FIFA – 1 dollaro per ogni biglietto venduto per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà devoluto al fondo»

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