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L’incidente di Giancane al Circo Massimo: «Mi è saltata una falange dell’anulare sinistro»

13 Maggio 2026 - 07:36 Alba Romano
giancane incidente circo massimo
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Il cantante ha fatto sapere che suonerà lo stesso alla presentazione di Due Spicci di Zerocalcare
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Giancane, all’anagrafe Giancarlo Barbati Bonanni, classe 1980, è stato investito al Circo Massimo. Ovvero proprio dove il 24 maggio suonerà nella presentazione di Due spicci, la serie Netflix di Zerocalcare. A raccontare l’incidente lo stesso cantautore sui social media: «L’unico piccolo problema è che mi è saltata una piccola falange dell’anulare sinistro, con il quale suono la chitarra. Per il momento sono in cura e spero si recuperi tutto. Queste date (per i prossimi concerti, ndr) suonerò il synth», ha spiegato ancora mostrando il dito fasciato: «Sto bene, poteva andare molto peggio. Vi faccio questo video solo per dirvi che per le prossime date suonerò il synth e canterò senza chitarra, non perché non mi vada, ma perché non posso al momento. Ci vediamo proprio a Circo Massimo».

L’incidente di Giancane al Circo Massimo

L’incidente è avvenuto sabato 10 maggio all’altezza di piazzale Ugo La Malfa. Il cantante era a bordo del suo scooter Sh quando è stato colpito da una Fiat 500. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato medicato alla mano e alla falange prima di essere dimesso. Le indagini della polizia municipale accerteranno eventuali responsabilità. Al Circo Massimo suonerà con Zerocalcare per la presentazione di “Due spicci”. Giancane ha firmato la sigla anche di “Strappare lungo i bordi” (2021) e “Questo mondo non mi renderà cattivo” (2023). Il prossimo 22 maggio pubblicherà “Non ti riconosco più”, il suo terzo lavoro strumentale.

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