L’Inter vince la Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 all’Olimpico
L’Inter di Cristian Chivu si aggiudica la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 nella finale disputata allo stadio Olimpico di Roma. La partita si sblocca grazie a un autogol di Marušić, seguito dal gol di Lautaro Martínez che chiude definitivamente il match già nel primo tempo. Per i nerazzurri si tratta di un altro successo importante, che arriva dopo la conquista dello Scudetto e completa una stagione di assoluto dominio.
Oltre 68mila spettatori all’Olimpico
L’ultimo atto della coppa nazionale, in scena all’Olimpico di Roma, ha fatto registrare 68.729 spettatori paganti, per un incasso di 5.636.918,50 euro. Una cifra che rappresenta un record assoluto per le finali di Coppa Italia giocate nella Capitale.
Foto copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI | Finale di Coppa Italia, mercoledì 13 maggio