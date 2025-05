Il Bologna alza la Coppa Italia all’Olimpico, l’impresa contro il Milan dopo 51 anni: esultano Cremonini e Morandi davanti a Sinner e Salvini

Il Bologna batte il Milan 1-0 all'Olimpico e alza la sua terza Coppa Italia. La festa e la delusione in una tribuna Vip affollatissima. In campo a fine partita l'entusiasmo di Gianni Morandi e Cesare Cremonini che abbracciano l'alleantore Italiano

È il Bologna ad alzare la Coppa Italia all’Olimpico. 51 anni dopo l’ultima finale, i rossoblù hanno battuto il Milan di Conceição grazie al gol di Ndoye al 53′. Il Bologna di Vincenzo Italiano, che sfata la maledizione delle tre finali perse con la Fiorentina, conquista la sua terza Coppa Italia, 51 anni dopo il successo sul Palermo di Chimenti. In vetta all’albo d’oro c’è la Juventus che ha vinto il trofeo 15 volte, l’ultima l’anno scorso. L’Inter, vincitrice delle precedenti due edizioni, è a nove, come la Roma. Sette le coppe della Lazio, sei per Napoli e Fiorentina, mentre a cinque con il Milan c’è il Torino. A quattro la Sampdoria, a tre il Parma.

I vip in tribuna: c’è anche Sinner

Tra i 30 mila rossoblu che hanno sperato nell’impresa all’Olimpico non mancavano Vip come i cantanti Cesare Cremonini, Gianni Morandi e Luca Carboni, passando per i grandi ex, Renzo Ulivieri, Beppe Signori e Roberto Baggio, con il Divin Codino a portare la Coppa Italia in campo prima dell’inno d’Italia cantato da Chiara Galiazzo, fino alla famiglia Mihajlovic.

Da parte milanista, invece, a guidare il tifo rossonero c’è l’ospite d’onore Jannik Sinner, arrivato all’Olimpico come promesso e sommerso dall’affetto dei tifosi che non esitano a chiedere una foto o un autografo.

Lui sorride, ricambia e poi corre a godersi lo spettacolo dagli spalti con il Ministro dei trasporti Matteo Salvini – che condivide con il numero uno al mondo del tennis la passione per i colori rossoneri -, quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

In aggiornamento