Tra Trump e Bin Salman spunta anche John Elkann. Da Stellantis alla Juve, la tela degli affari (possibili) alla corte di Riad

L'erede di casa Agnelli tra i protagonisti del Business Forum promosso dalla Corona saudita. Ecco chi altro c'era

Tutti in fila alla corte di Mohammed bin Salman. A Riad ieri non è sbarcata solo una delegazione di Stato Usa, guidata da un euforico Donald Trump, ma anche una lunga parata di star del mondo dell’impresa. Di fatto tutti gli uomini più ricchi del mondo sono convenuti in Arabia Saudita, dove accanto ai dialoghi governativi la Corona ha promosso un Business Forum focalizzato su tecnologia, intelligenza artificiale ed energia per incoraggiare scambi e joint ventures tra imprese del settore dei due Paesi. Non potevano mancare quindi i big, a cominciare dai principi del tech Usa che da mesi già si sono sistemati alla corte del “loro” monarca di riferimento, Donald Trump. Ecco sfilare dunque Elon Musk (subito a segno con un nuovo contratto per il suo Starlink) e i suoi arci-nemici Mark Zuckerberg (Meta) e Sam Altman (OpenAI). Assente Jeff Bezos, per Amazon c’era l’Ad Andy Jassy, per Google la presidente Ruth Porat. Spazio però anche alle industrie “reali”, con Jensen Huang, presidente del colosso dei chip Nvidia. E poi, per il “buon vecchio” comparto auto, ecco comparire anche John Elkann, nelle vesti di presidente di Stellantis.

La riconversione (in salsa Trump) di Stellantis

Una foto rimbalzata sui quotidiani ritrae l’erede di casa Agnelli intrattenersi in uno scambio di vedute con Trump e il padrone di casa bin Salman. Difficile sapere che si siano detti esattamente. Ma non c’è dubbio che Stellantis è stata tra le aziende più pronte nei mesi scorsi a «convertirsi» ai nuovi dogmi dell’era Trump. A gennaio l’azienda ha donato 2 milioni di dollari per l’insediamento del tycoon alla Casa Bianca, quindi ha promesso di tornare a investire negli Usa, riaprendo lo stabilimento di Belvidere (in Illinois), aumentando la produzione a Detroit e in Indiana e impegnandosi a riportare anche la produzione della componentistica negli Usa (da Messico e Canada). Subito dopo l’annuncio dei dazi mondiali, Elkann è stato ricevuto da Trump alla Casa Bianca, e subito dopo l’annuncio della loro sospensione il nipote di Gianni Agnelli è stato il primo a congratularsi col leader Usa per la scelta. Insomma Elkann ha costruito le condizioni per farsi introdurre a bin Salman con tutti gli onori, così da aprire la strada magari a nuovi investimenti o joint ventures nel ricco Golfo.

Meta e Juventus, gli altri affari di Elkann

A Riad, d’altra parte, Elkann ha potuto ritrovare i suoi partner Zuckerberg e Altman. Già, perché tra i vari incarichi che ricopre il 46enne nato a New York da qualche mese è anche membro del Cda di Meta. Mentre col Ceo di OpenAI ha stretto un rapporto di stima e collaborazione, invitandolo a Torino per sancire l’intesa lo scorso settembre con un dialogo pubblico all’Italian Tech Week di Gedi. Inevitabile infine che un posto nel cuore e nel cervello Elkann lo riservi sempre per l’altro business/passione di famiglia: la Juventus. Da mesi si rincorrono le voci su un possibile interesse saudita sulla società bianconera: prima s’erano diffuse indiscrezioni su un possibile ingresso nel capitale Juve del Public Investment Fund (PIF), il fondo d’investimento controllato dalla Corona stessa che ha già fatto shopping in Europa acquistando il Newcastle. Poi si sono materializzate voci ritenute più credibili di un interesse di un altro ramo della famiglia reale, quella che fa capo al principe Turki bin Salman, fratellastro di Mohammed nel cui cuore batta una passione bianconera. Oltre alle auto Elkann avrà provato a caldeggiare investimenti sauditi pure nel calcio italiano?