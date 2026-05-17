Autentica 2.0, il sistema di intelligenza artificiale che nelle dogane stana i falsari e blocca la merce contraffatta

L'app è già utilizzata negli scali a tutela del made in Italy. Lo spiega al Sole 24 Ore Roberto Alesse, direttore dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli

«L’intelligenza artificiale rappresenta una delle leve strategiche su cui l’Agenzia sta investendo per diventare una delle amministrazioni pubbliche più avanzate nell’impiego di queste tecnologie». Parola di Roberto Alesse, direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, che in un’intervista al Sole 24 Ore, spiega come la nuova app chiamata “Autentica 2.0” punta a scovare chi sposta merce falsa per rivenderla utilizzando gli aeroporti e porti italiani.

Come funziona Autentica 2.0

Si tratta di «un’applicazione a tutela del made in Italy sviluppata con il partner tecnologico Sogei e operativa nei porti e aeroporti del Paese. Il sistema – sottolinea Alesse – utilizza algoritmi di computer vision per analizzare in tempo reale le immagini dei prodotti e fornire un indice di probabilità di contraffazione». Tra i progetti in via di sviluppo, spiega il direttore delle Dogane e dei monopoli, «ci sono soluzioni innovative per il contrasto al match fixing e per l’individuazione e l’oscuramento di siti internet che offrono illegalmente prodotti soggetti ad accisa». Lo scorso anno, sottolinea Alesse al quotidiano economico, «i controlli dell’Agenzia hanno portato al sequestro di oltre 5,5 milioni di prodotti contraffatti, per un valore stimato di circa 18 milioni di euro, a fronte di quasi 7mila violazioni registrate. L’analisi dei sequestri rileva alcune filiere ad alto rischio: oltre il 50% dei prodotti intercettati – conclude – riguarda giocattoli e articoli sportivi, seguiti dai tabacchi con il 14% e dall’abbigliamento con il 6 per cento».