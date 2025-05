I mercati brindano all’intesa Usa-Cina: Wall Street apre col botto, a Milano vola Stellantis (+9%)

Dall'Asia all'Europa fino agli Usa, le Borse aprono la settimana col sorriso dopo il disgelo sui dazi. E Piazza Affari sfonda quota 40mila punti

Le Borse mondiali brindano all’intesa Usa-Cina che «disarma» la guerra commerciale lanciata da Donald Trump appena un mese fa e promette di ridare fiato ai commerci internazionali. Stamattina hanno segnato rialzi tutti i principali listini sia in Europa sia in Asia, dove spicca la performance in particolare della Borsa di Hong Kong (+3%). Sorride anche Piazza Affari, che a metà giornata grazie ai rialzi di giornata ha sfondato (provvisoriamente) quota 40mila punti. A guidare il rimbalzo dopo le settimane buie seguite all’annuncio dei dazi Usa sono in particolare i titoli di Stellantis, che vola di oltre il 9%, e Stm, che guadagna oltre il 7%. Bene anche un altro titolo del comparto automotive come Iveco (+6%), così come Moncler e Interpump. Segno tangibile che gli investitori credono nella ripresa degli scambi e delle vendite nel settore auto e della componentistica elettronica. In mattinata i futures preannunciavano una giornata boom anche per i listini americani, e l’apertura di Wall Street sembra confermare l’indicazione: l’indice S&P 500 è partito col botto salendo di quasi il 3% nella prima mezz’ora di contrattazione. Se continua così, sottolinea il New York Times, potrebbe segnare la sua giornata più rosea da un mese a questa parte. Meglio ancora l’indice Nasdaq che riflette l’andamento dei titoli tecnologici, su del 4%, mentre il Dow Jones è salito subito del 2,5%.