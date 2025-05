Usa-Cina, c’è l’accordo per il disgelo sui dazi. La Casa Bianca: «Le distanze con Pechino? Minori del previsto»

I dettagli dell'intesa, trovata dopo due giorni di colloqui a Ginevra, saranno annunciati lunedì. Previsto un «meccanismo di consultazione» sulle relazioni commerciali

Stati Uniti e Cina hanno trovato un accordo sul nodo delle relazioni commerciali. Lo ha fatto sapere stasera la Casa Bianca, a conclusione di una due giorni di colloqui svoltisi a Ginevra, in Svizzera. Non è chiaro al momento in cosa consista l’accordo: i due governi rimandano ufficialmente ad un annuncio per lunedì in cui dovrebbero essere forniti tutti i dettagli. La Casa Bianca però già prepara la fanfara diffondendo un comunicato intitolato chiaramente «Gli Usa annunciano un accordo commerciale con la Cina a Ginevra». Il comunicato contiene alcune dichiarazioni attribuite ai due capi-delegazione dei colloqui in Svizzera. Scott Bessent, ministro del Tesoro di Trump, si limita in realtà a far sapere che i negoziati hanno consentito di fare «progressi sostanziali». Conferma la ricostruzione e va oltre il rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer, sottolineando quanto «rapidamente siamo stati in grado di arrivare a un accordo, il che riflette il fatto che le distanze non erano poi così ampie come forse si pensava».

La guerra commerciale e l’intesa per sgonfiarla

Il mese scorso, Donald Trump aveva di fatto dichiarato guerra commerciale alla Cina annunciando l’imposizione di tariffe a un livello complessivo monstre del 145% sulla maggior parte dei beni. Pechino aveva reagito promettendo di «resistere fino alla fine», e imposto a sua volta tariffe del 125% sulla maggior parte dei beni in arrivo dagli Usa. Lo scambio commerciale tra i due giganti mondiali di conseguenza è crollato, raffreddando il motore della crescita mondiale. Ora si prospetta stando ai (pre)annunci un accordo, quanto meno parziale. In cosa consisterà? L’unico indizio per il momento arriva in realtà da Pechino. È il vicepremier cinese He Lifeng, capodelegazione per conto di Xi Jinping a Ginevra, a far sapere parlando coi giornalisti a Ginevra che i due colossi mondiali hanno concordato di creare un «meccanismo di consultazione» permanente sul commercio. Il rappresentante cinese per il commercio internazionale, Li Chenggang, precisa che il meccanismo consentirà «scambi regolari e irregolari sulle questioni commerciali». Ma il tono pomposo della Casa Bianca lascia intendere che nell’intesa ci sia anche qualche elemento più concreto e già misurabile.