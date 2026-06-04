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Sigarette ed ecig, cambiano i prezzi dal 5 giugno. Le modifiche su 13 prodotti: il taglio di 50 centesimi su quelle elettroniche

04 Giugno 2026 - 12:24 Giulia Norvegno
Sigarette elettroniche
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Cosa cambia dal 5 giugno sui prezzi delle sigarette elettroniche e quelle tradizionali. I nuovi prezzi comunicati dall'Agenzia delle Dogane
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Da venerdì 5 giugno cambiano i prezzi di 13 prodotti del tabacco lavorato, come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La novità è doppia: accanto a un nuovo rialzo delle accise su alcune marche di sigarette tradizionali, per la prima volta dall’inizio dell’anno arriva anche un taglio. L’aumento vale tra i 10 e i 20 centesimi al pacchetto, mentre lo sconto interessa gli stick per le sigarette elettroniche, in gergo tecnico i tabacchi da inalazione senza combustione, che scendono di 50 centesimi.

Quali sigarette aumentano di prezzo

I marchi toccati dall’aumento sono sei. Le varie versioni di Elixyr, stando ai listini riportati da Il Messaggero, passano da 5,20 a 5,30 euro al pacchetto, con un ritocco di dieci centesimi che coinvolge Elixyr Red, Elixyr Blue, Elixyr+ ed Elixyr+ X-Type. Più pesante il rincaro per le Che, in salita di venti centesimi fino a 5,40 euro per l’astuccio da venti sigarette, Che Original Blue comprese. È l’ultimo capitolo di un anno segnato da rialzi quasi mensili da gennaio in poi.

Lo sconto sulle sigarette elettroniche

Cala invece il prezzo degli stick Virto, quelli usati con il dispositivo Glo, che scendono da 5,50 a 5 euro al pacchetto. Il taglio vale per tutte le tipologie: Azure, Balanced, Classic, Copper, Signature, Silver e Blue. Dietro la riduzione c’è una revisione dell’accisa, che per questi prodotti passa da 275 a 250 euro ogni mille sigarette, più o meno un chilo di prodotto. Sul pacchetto da venti pezzi il risparmio è appunto di cinquanta centesimi.

Cambio prezzi sigarette 5 giugno 2026

Perché i prezzi salgono e dove trovare i listini aggiornati

I rincari sulle sigarette tradizionali sono l’effetto dell’ultima legge di bilancio del governo Meloni, che ha previsto incrementi graduali distribuiti lungo l’anno. La logica, spiega Fanpage.it, è anticipare con piccoli passi la proposta europea di alzare in modo deciso le accise sul tabacco, così da evitare un balzo improvviso più avanti. I nuovi listini, con il relativo provvedimento, finiscono sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione dedicata alle accise sui tabacchi.

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