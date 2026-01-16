Da oggi le sigarette costano di più: rincari fino a 30 centesimi a pacchetto. Ecco gli elenchi con i prezzi definiti

Sono 900 i milioni in più che arriveranno, solo nel 2026, nelle casse dello Stato. I medici ambientali azzardano: allargare con «una tassa sui vizi» per i prodotti nocivi

Scattano oggi gli aumenti delle sigarette che garantiranno all’erario un ingresso di ben 15 miliardi. Sono previsti aumenti fino a 30 centesimi per le Philip Morris mentre le Marlboro costeranno 6,80 euro a pacchetto. Nelle casse dello Stato, per questo 2026, arriveranno circa 900 milioni in più. Gli aumenti coinvolgono anche i sigari ed il tabacco trinciato. Escluse invece il trinciato riscaldato. Sul sito agenzia dogane e monopoli sono indicati i vari rincari, per ora inferiori rispetto a quelli ipotizzati in fase di discussione di manovra.

«Una tassa sui vizi»

L’associazione degli oncologi riporta Ansa, chiede da anni un rincaro da 5 euro a pacchetto. Mentre i medici ambientali di Sima estenderebbe i rincari anche ad altre categorie di prodotti tendenzialmente nocive. Il presidente Alessandro Miani ha sottolineato: «Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi. In molti altri Paesi, infatti, l’idea della ‘sin tax’ (tassa sui vizi) è stata applicata con successo su diversi prodotti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. Questo non solo ha contribuito a ridurre il consumo di tali prodotti, ma ha anche portato a un incremento delle entrate pubbliche, destinate a coprire i costi sanitari associati».