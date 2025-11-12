La storia dell’uomo che non dorme mai: «È da 62 anni che non chiudo occhio, e fumo 70 sigarette al giorno»

Thai Ngoc dice di essersi ammalato nel 1963 e di non aver mai più riposato una notte intera. Decine di persone hanno provato a prenderlo in castagna, ma nessuno l’ha ancora visto mentre dorme

C’è un uomo che dal 1962 non chiude occhio di notte. O almeno così piace raccontare a Thai Ngoc, un anziano contadino vietnamita della provincia di Quang Nam. Secondo la leggenda, molto diffusa nel Paese asiatico, l’insonnia cronica iniziò durante la guerra del Vietnam come sintomo di una brutta malattia contratta. Da quel momento, Ngoc è andato avanti semplicemente coltivando i suoi campi, cucinandosi i suoi umili pasti e consumando alcol e sigarette (settanta al giorno).

I dubbi sulla leggenda dell’uomo che non dorme mai

Che in questa storia ci sia ben poco di vero non è difficile capirlo. Eppure il racconto delle «gesta impossibili» di Thai Ngoc, oggi 81enne, non sembra voler cessare. Per molte persone sono semplicemente fandonie, punto e basta. Altri hanno sottolineato come scientificamente non sia possibile sopravvivere neanche per qualche giorno di fila senza un po’ di riposo, men che meno 63 anni filati. Ne va della memoria, di un regolare funzionamento delle difese immunitarie e cerebrali, della stessa sopravvivenza.

Il racconto di Thai Ngoc e il mistero del sonno

La salute di Thai Ngoc è solidissima, lo dicono gli stessi medici. Lui, con il sostegno e le conferme dei familiari, continua a dire di non riuscire ad addormentarsi: «Ho provato di tutto negli anni, medicine, rimedi casalinghi ma nulla ha mai funzionato». C’è chi, di contro, ipotizza che Ngoc riesca a riposare seguendo un ciclo del sonno sui generis composto da brevissimi sonnellini intervallati da lunghe ore di veglia. In queste ore, come ha documentato nel 2023 lo youtuber americano Drew Binksy in un videoblog, lui rimane costantemente attivo: lavora nei campi, prepara vino di riso, sta seduto contemplando il vuoto. Dormirà mai? Probabile. Ma al momento di fatto accertato ce n’è solo uno: nessuno lo ha mai visto sdraiarsi e chiudere gli occhi.