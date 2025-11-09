Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIDonald TrumpImmigrazioneSanitàUSA

Visti negati a obesi e diabetici: Trump e le nuove regole per i migranti, che non valgono per i più ricchi 

09 Novembre 2025 - 13:11 Ugo Milano
embed
donald trump obesi migranti
donald trump obesi migranti
Chi richiede la green card dovrà avere a disposizione fondi sufficienti a pagare eventuali cure per tutto il resto della sua vita. Stop a chi è malato o troppo anziano: «Non deve diventare un onere pubblico»

Per trasferirsi negli Stati Uniti la green card non basterà più. Per ottenere un documento di residenza permanente negli States ora non bisognerà essere troppo anziani (ma l’età “di confine” non è bene specificata) né soffrire di obesità o di diabete. Se tutti questi parametri non fossero rispettati ma chi fa la domanda per un visto dispone di un portafoglio molto gonfio, le porte del Paese a stelle e strisce si spalancherebbero comunque. L’importante, come sottolinea un memorandum inviato dal dipartimento di Stato a tutti gli uffici consolati e ambasciate americane del mondo, è che i nuovi immigrati siano il meno possibile un «onere pubblico»

I paletti sull’obesità e sulle malattie 

Tra i nuovi parametri più importanti, introdotti per volere di Donald Trump, ci sono le condizioni mediche e il tasso di zucchero nel sangue. Chi è ritenuto a rischio di ammalarsi, obeso, diabetico o affetto da altre condizioniè possibile che si veda respingere la sua domanda di visto a lungo termine. A rivelare le nuove linee guida è la testata Kff Health News, specializzata in ambito sanitario. Nel memorandum viene sottolineato come concedere la green card a una persona a rischio possa comportare «cure costose e di lunga durata». È dunque necessario che i funzionari consolari si tuffino nella cartella sanitaria dei richiedenti ben più a fondo rispetto a i controlli che fanno ora, che si limitano a malattie trasmissibili e storia vaccinale.

Via libera ai ricchi

Come sottolinea la testa americana, si tratterebbe di nuovi compiti che a rigor di diritto esulano dai poteri dei funzionari consolari. Secondo il manuale ufficiale del dipartimenti di Stato, infatti, non possono respingere una domanda di visto basandosi su «scenari ipotetici». Eppure è proprio quello che Donald Trump sta chiedendo loro. Nel memorandum è infatti inserita una specifica, in cui si chiede ai funzionari di accertare se chi richiede la green card abbia «risorse sufficienti a pagarsi le cure in caso di bisogno per tutta la vita». Un esborso che deve tenere ovviamente conto dell’eventuale, o già presente, progenie fino ai nipoti. Tenendo presente il funzionamento (e i costi) del sistema sanitario americano, significa almeno qualche centinaio di migliaio di dollari.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video

2.

Voli nel caos, dipendenti pubblici in fila alle mense. Cosa succede negli Usa (e nelle basi in Italia) dopo 37 giorni di shutdown

3.

L’Ungheria strappa l’eccezione a Trump, sì al petrolio russo: in cambio 600 milioni in gas Usa. Orbán: «Ucraina vincerà? I miracoli succedono»

4.

Viaggi più rapidi e nuove tratte tra le capitali, pronto il progetto della rete europea ad alta velocità: il Roma-Parigi ci metterà due ore in meno

5.

Basi Usa in Italia, lo shutdown blocca gli stipendi di 2mila dipendenti. La soluzione della Farnesina

leggi anche
Sydney Sweeney
CULTURA & SPETTACOLO

L’attrice Sydney Sweeney rompe il silenzio sulle polemiche per lo spot dei jeans: «Tutto inventato. Il commento di Trump? Surreale» – Il video

Di Alba Romano
donald trump viktor orban petrolio russo ucraina
ESTERI

L’Ungheria strappa l’eccezione a Trump, sì al petrolio russo: in cambio 600 milioni in gas Usa. Orbán: «Ucraina vincerà? I miracoli succedono»

Di Alba Romano
trump-orban-casa-bianca
ESTERI

Trump riceve Orbán alla Casa Bianca, media Usa: «Niente sanzioni all’Ungheria per l’acquisto di petrolio e gas dalla Russia» – Il video

Di Bruno Gaetani
trump studio ovale svenuto
ESTERI

Casa Bianca, un ospite sviene durante l’annuncio sui farmaci anti-obesità. L’ironia di Trump: «Si è sentito un po’ leggero» – Il video

Di Cecilia Dardana