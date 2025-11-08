L’attrice Sydney Sweeney rompe il silenzio sulle polemiche per lo spot dei jeans: «Tutto inventato. Il commento di Trump? Surreale» – Il video

La star di Euphoria smentisce le accuse di messaggi subliminali nella campagna: «So chi sono, non lascio che gli altri mi definiscano»

Sydney Sweeney rompe il silenzio dopo essere stata travolta da una polemica su uno spot di American Eagle, che la vede protagonista con lo slogan «Sydney Sweeney ha dei jeans fantastici». Il gioco di parole sull’inglese «jeans/geni» aveva dato vita a una serie di reazioni indignate online. Molti hanno accusato il marchio di alludere, anche se in modo subliminale, a concetti legati all’eugenetica e alla supremazia bianca. In un’intervista a GQ, ora la star di Euphoria ha spiegato di non aver sentito la necessità di rispondere pubblicamente alle polemiche. «Voglio dire, mi sfogo con le mie amiche. Ma a parte questo, no. So chi sono. So cosa apprezzo. So di essere una persona gentile. So di amare molto, e so che non vedo l’ora di vedere cosa succederà. E quindi non lascio che siano gli altri a definire chi sono», ha detto.

Riguardo alla campagna, Sweeney ha voluto ridimensionare le accuse: «Ho fatto una pubblicità di jeans. Voglio dire, la reazione è stata sicuramente una sorpresa, ma adoro i jeans. Indosso solo jeans. Indosso letteralmente jeans e maglietta ogni giorno della mia vita». L’attrice ha anche commentato con sorpresa il fatto che Donald Trump sia intervenuto in suo sostegno con «È una repubblicana registrata? Oh. Adoro il suo spot!». Per l’attrice americana, il fatto che sia intervenuto è «surreale». Sweeney ha, infine, smentito le voci sul presunto crollo delle vendite del marchio dopo le polemiche.

La smentita sul calo delle vendite

«Quando ho visto tutti i titoli che parlavano di un calo delle vendite nei negozi, di una certa percentuale, non era per niente vero. Si sono inventati tutto, ma nessuno poteva dire nulla perché la compagnia aveva deciso di non rilasciare altre dichiarazioni. Erano solo chiacchiere. E siccome so quale fosse l’obiettivo di quella pubblicità, cioè ottimi jeans, non mi ha fatto né caldo né freddo», ha spiegato. In una nota, American Eagle ha ribadito il senso della campagna: «“Sydney Sweeney Has Great Jeans” è e sarà sempre incentrato sui jeans. I suoi jeans. La sua storia. Continueremo a celebrare il modo in cui tutti indossano i loro jeans con sicurezza, a modo loro. I jeans fantastici stanno bene a tutti».