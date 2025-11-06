Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

I due attori hanno raggiunto un punto di incontro per via extragiudiziale, tramite i propri legali. Morales inizialmente aveva chiesto l’affidamento esclusivo delle due figlie dopo lo scandalo del Bova gate

Si dirige verso la sua conclusione la querelle tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La ormai ex coppia dovrebbe formalizzare nei prossimi giorni l’accordo di separazione, in particolare per quanto riguarda la gestione delle figlie Luna e Alma. Un’intesa raggiunta dietro le quinte, nonostante il grande clamore mediatico scatenato dalla storia tra Bova e la modella Martina Ceretti e la viralità social di uno dei messaggi che l’attore aveva mandato alla giovane.

L’accordo lontano dalle aule di tribunale

Che sarebbe stata una trattativa lunga ma silenziosa lo si era capito dalla modalità scelta da Morales e Bova per ufficializzare la separazione. I due avevano infatti optato per un accordo extragiudiziale: nessun giudice, nessun tribunale, semplicemente un continuo dialogo tra i rappresentanti legali, rispettivamente Antonio Conte per Rocío Muñoz Morales e Annamaria Bernardini De Pace per Raoul Bova.

I termini dell’accordo di separazione

Il nodo più spinoso era quello delle figlie, di cui in un primo momento l’attrice aveva chiesto l’affido esclusivo. La sua posizione si è poi ammorbidita nel tempo tanto da arrivare, secondo fonti vicine alla situazione, a dare il via libera a un affido condiviso. Il patto prevede anche il collocamento prevalente di Luna e Alma presso la madre e un assegno di mantenimento mensile a spese di Bova. L’accordo, stando al settimanale Oggi, includerebbe anche una compensazione economica che l’attore deve alla ex compagna per il danno d’immagine subito da Morales dal turbine mediatico causato dal «Bova gate».