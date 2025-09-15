«Non mi nascondo dietro a un dito: perché scelgo il silenzio». Rocio Munoz Morales risponde a Raoul Bova: «Lui sa la verità»

L'attrice parla dopo l'intervista dell'ex compagno a Verissimo. Le sue ultime parole sul caso delle chat intime con la modella Martina Ceretti e i suoi «occhi spaccanti»

«Ho fatto una scelta molto ponderata, che è quella del silenzio». È di poche parole, ma comunque dura, la risposta di Rocio Munoz Morales alle dichiarazioni dell’ex compagno Raoul Bova, ospite domenica 14 settembre del programma Verissimo. «Voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita, che sono le mie figlie. Voglio continuare a seguire questa strada che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore», ha ribadito parlando durante la conferenza stampa di presentazione del programma Freeze – Chi sta fermo vince, che l’attrice condurrà con Nicola Savino su Rai2 a partire dal 16 settembre.

Il racconto di Bova: «Forse ho sbagliato, ma la situazione la gestivo in privato»

Due abissi distinti, due facce della stessa medaglia: tra il racconto di Raoul Bova e quello di Rocio Munoz Morales non esiste quasi nessun punto di contatto. L’attore, vittima dell’ormai ben noto caso di estorsione riguardo agli audio e alle chat intime con la modella Martina Ceretti, ha più volte sottolineato come la coppia fosse in crisi. «Il mio rapporto di coppia aveva situazioni che stavamo gestendo con riservatezza. Non stavo perdendo qualcosa, ero forte della mia verità e non temevo rivalsa o ritorsione», ha confessato a Silvia Toffanin. «Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni. Sono cose private, non va comunicato tutto. Tradimento o non tradimento, la gente parla quando non sa le cose. Forse qualche sbaglio l’ho fatto anche io, di avere chiarezza, di stare in una situazione di non detto».

La risposta di Rocio: «Raoul sa la verità, poi dica pure quello che vuole»

È difficile non leggere le parole di Rocio Munoz Morales come una risposta, ben velata, alle posizioni dell’ex compagno. «Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo», ha affermato durante la conferenza stampa. «Dal punto di vista umano, quello che dovevo dire l’ha detto il mio avvocato. Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito, è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie». Come aveva fatto settimane fa, Munoz Morales ha sottolineato che – dal suo punto di vista – la presunta “pausa” nella relazione tra lei e Bova non sarebbe mai esistita: «Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole».